Ladies first: "Women Behind The Mic" und das 50-jährige Jubiläum des Hip-Hop

Anlässlich des bevorstehenden 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hop dreht sich in dieser Woche alles um die Musik.

Michelle Joyce und LaJoyce Brookshire sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Partnerinnen, wenn es darum geht, das Bewusstsein für den Beitrag von Frauen in der Musikindustrie zu schärfen.

Joyce, die frühere Marketingdirektorin von Bad Boy Entertainment, und Brookshire, die frühere Publicity-Direktorin von Arista Records, sind die Architekten von "Women Behind the Mic", einer Buchreihe, Podiumsdiskussionen und einer geplanten Dokuserie.

Joyce erzählte CNN, dass sie und Brookshire 2017 ein Gefühl der "Auslöschung" verspürten, als der Dokumentarfilm "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" herauskam. Obwohl viele der Abteilungen des Bad Boy Plattenlabels von Frauen geleitet wurden, hatten sie das Gefühl, dass die Beiträge dieser Frauen auf dem Bildschirm nicht wiedergegeben wurden.

"Wir fingen an, uns die verschiedenen Biopics und Dokumentarfilme anzuschauen, die herauskamen, und die Frauen, die an diesen Projekten in der Musikindustrie arbeiteten, wurden ausgelassen", sagte Joyce.

Sie arbeiten daran, das zu ändern und künftige Generationen zu erreichen.

"Women Behind the Mic" hat sich kürzlich mit dem New Yorker Bildungsministerium zusammengetan, um im Apollo Theater die Veranstaltung Attaining A Seat At The Table" zu veranstalten, eine Meisterklasse über Karrieren in der Unterhaltungsindustrie, an der 1.200 Schüler der Junior- und Senior High School teilnahmen.

"Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für unsere Schüler, realisierbare Karrierewege hinter den Kulissen der Musik- und Unterhaltungsindustrie zu erkunden", sagte David C. Banks, Kanzler des New York City Department of Education, in einer Erklärung. "Diese Erfahrung wird ihnen die Möglichkeit geben, von Fachleuten zu lernen, die ihnen Möglichkeiten für eine weiterführende Ausbildung in der Kunst aufzeigen können, während sie mehrere Fähigkeiten erwerben, die sich in Einkommensströme umsetzen lassen."

Ja Rule war kürzlich wegen einer Kontroverse wieder in den Schlagzeilen, aber nicht in Bezug auf das, was Sie vielleicht denken.

Ja, er hat gesagt, dass er nichts mit einem möglichen Fyre Festival 2.0 zu tun haben wird , einer geplanten Neuauflage des gescheiterten Musikfestivals von 2017, an dem der Rapper zusammen mit William McFarland beteiligt war .

Aber es war das, was Ja Rule nicht gesagt hat, was die Leute aufgewühlt hat.

In einem Interview mit The Shade Room sprach er über die Anerkennung von Nicki Minaj für ihren Beitrag zum Hip-Hop und sagte, dass es "keine weiblichen MCs gab, bevor Nicki herauskam".

"Vor ihr war die letzte Lauryn Hill. Und vor ihr waren es Queen Latifah und Salt-N-Pepa und Künstler wie... MC Lyte", sagte Ja Rule.

Das löste im Internet Reaktionen von Leuten aus, die auf Künstler hinwiesen, die er übersehen hatte, darunter Foxy Brown, Lil' Kim und Missy Elliott.

Seien wir ehrlich: Nicht jeder kann immer genannt werden, also lassen wir Ja Rule in diesem Fall Gnade walten.

Podcasts sind meine Lieblingsmusik.

Und was gibt es Besseres als einen über die Geschichte des Hip-Hop, der von einer Rap-Legende moderiert wird?

Nas und die Medienpersönlichkeit Minya "Miss Info" Oh führen in "The Bridge " "offene Gespräche mit legendären Persönlichkeiten, die die Kultur entwickelt haben, und mit der neuen Generation von Stimmen, die den Hip-Hop vorantreiben": 50 Years of Hip-Hop".

Unter der Leitung von Nas sind die Gäste so unterschiedlich wie der Rapper Snoop Dogg und der Schauspieler/DJ Idris Elba.

Das Programm ist für Hip-Hop-Liebhaber und Gelegenheitshörer gleichermaßen geeignet.

Wenn Sie etwas suchen, das noch mehr zum Thema dieser Woche passt, ist Jazzie Belle Gastgeberin des "Women in Hip Hop"-Podcasts, wo sie sich mit Insidern, Künstlern und anderen über die Branche unterhält.

Beide Podcasts sind überall dort zu finden, wo Podcasts verfügbar sind.

"Hip-Hop-Evolution"

Gibt es eine bessere Art, den 50. Jahrestag des Hip-Hop zu feiern, als etwas über seine Geschichte zu erfahren?

Netflix bietet Ihnen vier Staffeln dieser Dokumentarserie, die die Entwicklung des Genres über die Jahrzehnte hinweg nachzeichnet.

Jetzt müssen wir nicht mehr auf den Donnerstag warten, um uns die Zeit zu vertreiben.

Quelle: edition.cnn.com