Kristen Stewart gehört jetzt zu einer Gruppe von Regisseurinnen, doch es fällt ihr schwer, sich darüber zu freuen.

Stewart arbeitet derzeit an ihrem Spielfilmdebüt, einer Adaption des Buchs "The Chronology of Water" von Lidia Yuknavitch aus dem Jahr 2011. In einem Gespräch mit Porter über das Projekt erklärte sie: "Es geht um die Idee, dass wir Kästchen ankreuzen und dann das Patriarchat abschaffen können, dass wir alle ein Teil davon sind."

"Sie werden sagen: 'Schaut euch diesen Film mit Maggie Gyllenhaal oder Margot Robbie an.' Und du sagst: 'Na gut, cool.' Du hast vier ausgewählt... Und ich bewundere sie, ich bete sie an, aber es fühlt sich unecht an. Wenn wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil wir unsere Perspektive erweitert haben, hören wir auf, unseren Horizont zu erweitern, wenn wir nicht genug Fortschritte gemacht haben", so Stewart.

Die Forschung unterstützt Stewarts Meinung.

"Von den 100 umsatzstärksten Filmen im Jahr 2023 haben nur 30 eine Frau in einer Haupt- oder Nebenrolle. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2022, als 44 Filme eine weibliche Hauptrolle hatten", heißt es in einer Analyse der USC Annenberg vom Februar, in der das Geschlecht, die Rasse/ethnische Zugehörigkeit und das Alter der Haupt- und Nebendarsteller für jeden Film ausgewertet wurden.

"Dies ist ein großer Rückschlag für Mädchen und Frauen im Film. In den vergangenen 14 Jahren haben wir den Fortschritt in der Branche verfolgt, aber diesen Rückschritt zu beobachten, ist sowohl alarmierend als auch widersprüchlich zu der Rhetorik, die das Jahr 2023 als das 'Jahr der Frau' bezeichnet", erklärte Smith. "Diese Zahlen sind mehr als nur ein Maß dafür, wie oft Mädchen und Frauen Führungsrollen innehaben. Sie zeigen die beruflichen Möglichkeiten, die sich Frauen in der Unterhaltungsindustrie bieten. In diesem Jahr haben wir festgestellt, dass diese Möglichkeiten erheblich geschrumpft sind."

Der Bericht untersuchte auch, "wie häufig Regisseure von Filmen mit weiblichen und unterrepräsentierten Haupt-/Co-Hauptdarstellern genau derselben Gruppenidentität angehörten."

"Von den 30 Filmen mit einer Frau oder einem Mann in einer Haupt-/Ko-Hauptrolle wurden 36,7 % von Frauen und 63,3 % von Männern inszeniert. Und bei 51,3 % der 37 Filme mit einer unterrepräsentierten Haupt-/Ko-Hauptrolle stammte der Regisseur ebenfalls aus einer unterrepräsentierten Gruppe, während dies bei 48,7 % nicht der Fall war. Im Gegensatz dazu hatten nur 4,3 % der Filme ohne weibliche Hauptdarstellerin eine weibliche Regisseurin und 9,5 % der Filme ohne unterrepräsentierte Hauptdarstellerin hatten eine unterrepräsentierte Regisseurin."

Stewarts neuester Film, "Love Lies Bleeding", hatte im März Premiere.

Quelle: edition.cnn.com