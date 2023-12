Kostenlose Verhütungsmittel für einkommensschwache, nicht versicherte Frauen könnten viele ungeplante Schwangerschaften und Abtreibungen verhindern, zeigt ein neuer Bericht

"Empfängnisverhütung ist ein wesentlicher Bestandteil der reproduktiven Gesundheitsfürsorge, der nach Dobbs und der daraus resultierenden Krise beim Zugang von Frauen zur Gesundheitsfürsorge nur noch wichtiger geworden ist", heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Laut einer KFF-Umfrage aus dem Jahr 2022 verwendet etwa eine von sechs sexuell aktiven Frauen, die nicht schwanger werden wollen, keine Verhütungsmittel, um dies zu verhindern. Und von denjenigen, die verhüteten, benutzte etwa ein Viertel nicht die von ihnen bevorzugte Methode.

Die Gründe für die Nichtverwendung von Verhütungsmitteln sind unterschiedlich, aber ein neuer Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, sie erschwinglich zu machen - insbesondere für nicht versicherte Frauen, die im Rahmen von Titel X betreut werden, einem Bundesprogramm, das Familienplanungsdienste für Personen mit geringem Einkommen zu einem gleitenden Tarif anbietet.

Die Forscher verglichen die Entscheidungen von etwa 1.600 nicht versicherten Frauen, die ein von Titel X finanziertes Gesundheitszentrum aufsuchten - etwa die Hälfte von ihnen erhielt einen Gutschein zur Deckung der Kosten für Verhütungsmittel, die andere Hälfte wurde zu den Standardkosten behandelt.

Wenn den Patientinnen ein Gutschein für kostenlose Verhütung angeboten wurde, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine Form der Geburtenkontrolle anwandten, um 40 % höher, heißt es in dem Bericht, der diesen Monat vom National Bureau of Economic Research veröffentlicht wurde. Außerdem wählten sie mit größerer Wahrscheinlichkeit länger anhaltende und wirksamere Methoden.

Von den Frauen, die mit dem Wunsch nach einer Spirale in die Gesundheitszentren kamen, entschieden sich die meisten, die keinen Zahlungsbeleg erhielten, für eine preiswertere Verhütungsmethode, die nicht ihrer ursprünglichen Präferenz entsprach. Aber etwa drei Viertel der Frauen, die einen Zahlungsgutschein erhielten, bekamen die Spirale, die sie ursprünglich geplant hatten.

"Wenn wir die Kosten einfach vom Tisch nehmen, sehen wir, dass sich die Entscheidungen der Frauen stark verändern", sagte Martha Bailey, Wirtschaftsprofessorin an der University of California Los Angeles und Hauptautorin der Studie. "Es ist ein einfacher politischer Hebel, um Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre gewünschte Verhütungsmethode zu bekommen - was unserer Meinung nach auch viele ungewollte Schwangerschaften reduzieren sollte, die möglicherweise mit einer Abtreibung geendet hätten."

Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen mit niedrigem Einkommen eher eine ungewollte Schwangerschaft erleben, und viele ungewollte Schwangerschaften enden mit einem Schwangerschaftsabbruch.

Der neue Bericht ergab, dass die Wahrscheinlichkeit einer ungeplanten Schwangerschaft bei denjenigen, die einen Gutschein für kostenlose Verhütungsmittel erhielten, um mindestens 30 % sank - und eine kostenlose Verhütung im Rahmen des Programms Titel X könnte zu 5 % weniger ungeplanten Schwangerschaften und 8 % weniger Abtreibungen führen.

Bailey sagt, sie sei "erfreut", dass die Biden-Administration den Zugang zu Verhütungsmitteln anspreche, und ein Großteil der Durchführungsverordnung befasse sich speziell mit der Frage der Erschwinglichkeit - einschließlich eines Antrags auf 512 Millionen Dollar an Mitteln für Titel X im Haushalt 2024, was einer Erhöhung um 76 % entspricht.

Bailey sagt jedoch, sie hätte sich gewünscht, dass die Durchführungsverordnung "einen Schritt weiter geht" und dieses Geld speziell dafür vorsieht, dass Verhütungsmittel im Rahmen des Programms kostenlos sind.

Nach dem Affordable Care Act sind die meisten privaten Krankenversicherungen verpflichtet, die Kosten für Verhütungsmittel kostenlos zu übernehmen. Viele einkommensschwache, nicht versicherte Patienten, die Familienplanungsdienste in Anspruch nehmen wollen, sind jedoch auf Mittel aus dem Titel X angewiesen, der eine gleitende Skala für die Kostenabdeckung vorsieht.

Am Dienstag veröffentlichte Bailey einen politischen Vorschlag, in dem Änderungen gefordert werden, die die gleitende Skala des Titels X abschaffen und stattdessen Verhütungsmittel für einkommensschwache Patienten im Rahmen des Programms kostenlos machen würden.

"Der Zugang zu Verhütungsmitteln ist schon seit langem ein Thema, aber wir haben uns in der Politik nicht sehr darauf konzentriert", sagte sie. "Ich denke, dass (Titel X) ein Ort ist, an dem die Politik viel tun kann, und zwar sehr schnell. Es wäre ein guter Ort, um sich darauf zu konzentrieren.

Andere Experten betonen, dass ein besserer Zugang zu Verhütungsmitteln mehr als nur Kostensenkungen erfordert.

"Erschwinglichkeit ist wichtig, aber nicht ausreichend", sagte Sarah Benatar, eine leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin des Urban Institute's Health Policy Center. "Sie ist ein großes potenzielles Hindernis, aber nur eines von vielen, die Frauen haben."

Laut der KFF-Umfrage aus dem Jahr 2022 gaben nur 30 % der Frauen an, dass sie vor der Wahl ihrer Verhütungsmethode alle erforderlichen Informationen erhalten haben. Besonders häufig wurden Bedenken wegen der Nebenwirkungen geäußert.

Benatar hat bei ihren eigenen qualitativen Untersuchungen, einschließlich Fokusgruppen mit Frauen aus dem ganzen Land, ähnliche Themen gehört.

"Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die körperliche Autonomie ist, oder der Wunsch der Menschen, das Gefühl zu haben, dass sie wirklich selbst über ihre Entscheidungen entscheiden können, wenn es um Verhütungsmittel oder reproduktive oder mütterliche Gesundheitsfürsorge geht", sagte Benatar. "Es ist für die Menschen von größter Bedeutung, dass sie Informationen von wirklich vertrauenswürdigen Personen erhalten und dass sie ihre Methode ändern können, wenn sie es für richtig halten.

