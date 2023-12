Kevins Familie muss sehr reich sein

Wie viel Geld müssen die McAllisters haben, um in der berühmten Villa in Home Alone zu leben? Diese Frage stellen sich Fans des Kultfilms schon seit Längerem. Eine amerikanische Zeitung versucht, Reichtum zu messen: Die Antwort ist kompliziert.

Wie viel Geld würde die Familie McCallister brauchen, um sich das Haus leisten zu können, das sie künftigen Generationen in „Kevin – Allein zu Hause“ hinterlassen hat? Das ist die Frage, die sich Fans des Kultfilms von 1990 jedes Jahr stellen, wenn sie sich diesen modernen Weihnachtsklassiker an den Feiertagen noch einmal ansehen.Die New York Times hat dies nun untersucht. Neben Personen, die an „Kevin – Allein zu Haus“ beteiligt waren, interviewte die Zeitung auch Wirtschaftswissenschaftler.

Das Haus, in dem Kevin und seine Eltern von Macaulay Culkin leben, ist echt – auch wenn die Innenaufnahmen auf einer Tonbühne gedreht wurden. Das Gebäude befindet sich in der 671 Lincoln Ave. in Winnetka. Die Vororte von Chicago gehören zu den teuersten Wohngegenden in den Vereinigten Staaten, heißt es in einem Bericht der New York Times unter Berufung auf eine Immobilienwebsite.

Heute wird McAllisters Haus auf 2,4 Millionen US-Dollar geschätzt. Sowohl heute als auch 1990 konnten sich nur die reichsten 1 % der Chicagoer eine solche Immobilie leisten. Hier ist eine Berechnung von Ökonomen der New York Times, die Steuern, Versicherungen und Hypotheken berücksichtigt. Im Jahr 1990 musste eine Familie mindestens 305.000 US-Dollar pro Jahr verdienen, um sich ein Eigenheim leisten zu können. Heute wären es umgerechnet 665.000 US-Dollar.

Treue Fans kennen die Antwort bereits

Das Haus ist nicht der einzige Indikator für den Reichtum der Familie McAllister. Insgesamt 15 Personen, darunter Onkel Franks Gefolge, flogen schließlich nach Paris – 4 Erwachsene in der ersten Klasse. Aber im Film wird erwähnt, dass Onkel Rob die Tickets bezahlt hat. Er lebt in einer Wohnung in Paris mit Blick auf den Eiffelturm, die Platz für 15 Personen bietet. Es ist auch kein Zeichen von Armut.

Natürlich ist es schwer zu sagen, wie wohlhabend die McAllisters waren. Insbesondere die Karrieren von Kevins Eltern werden nie erwähnt. Im Roman „Kevin – Allein zu Hause“ wird Mutter Kate als Modedesignerin und Vater Peter als Geschäftsmann beschrieben. Die für den Film verantwortliche Person sprach mit der New York Times und sagte, dass bei den Dreharbeiten niemand an das Einkommen der Familie gedacht habe. Doch ein Ausstatter gab zu, dass alles etwas glamouröser aussehen sollte, als es tatsächlich ist.

Für viele Fans ist jedoch klar, woher das Geld kommt. Populären Theorien zufolge war Frank McAllister in die organisierte Kriminalität verwickelt.

