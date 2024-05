Keanu Reeves und Sandra Bullock sind bereit, in einem "Speed 3"-Film mitzuspielen.

Keanu Reeves und Sandra Bullock, die im Erfolgsfilm von 1994 mitspielten, unterhielten sich im Podcast "50 MPH" und sprachen über das Potenzial für einen dritten Film der Reihe.

"Wir würden es auf jeden Fall machen", sagte Reeves.

Bullock pflichtete ihm bei und sagte, dass die Chemie zwischen den beiden auf der Leinwand einfach magisch sei. "Man kann es nicht erklären - es ist einfach da."

Bullock scherzte: "Bevor ich den Löffel abgebe, bevor ich diese Welt verlasse, sollten Keanu und ich noch einen Film zusammen machen. Vielleicht benutzen wir dann Gehhilfen oder Roller? Wer weiß!"

Sie spielten die Rollen von Officer Jack Traven und Annie Porter in einem Film mit dem Titel "Speed", in dem sie eine Bombe in einem Bus vereitelten, die explodieren sollte, wenn der Bus eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreiten würde.

Bullock verriet, dass sie nicht die erste Wahl für die Rolle der Annie in dem romantischen Actionfilm war. "Ich war auch nicht der Ersatzplan. Ich glaube nicht, dass ich die dritte Option war. Aber ich war eine Option, und ich war so aufgeregt und froh, dabei zu sein. Das waren einige der besten Momente meines Lebens."

Sie spielte auch in der 1997 erschienenen Fortsetzung "Speed 2: Cruise Control" mit Jason Patric. Reeves stieß jedoch nicht zur Besetzung der Fortsetzung. Reeves und Bullock fanden wieder zueinander und spielten 2006 gemeinsam in dem romantischen Fantasy-Film "The Lake House".

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com