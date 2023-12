Kathy Griffin reicht die Scheidung von Ehemann Randy Bick ein

Griffin nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für ihre Trennung, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die CNN vorliegen.

Bick, der im Bereich Marketing und Management tätig ist, und Griffin sind seit fast vier Jahren verheiratet.

Griffin gab ihre Verlobung am Silvesterabend 2019 bekannt und heiratete kurz nach Mitternacht am 1. Januar 2020 an der Westküste in einer Überraschungszeremonie.

Lily Tomlin war die Trauzeugin.

Den Gerichtsunterlagen zufolge hat das Paar vor der Heirat einen Ehevertrag unterzeichnet, den Griffin vom Gericht durchsetzen lassen will.

Als Trennungsdatum gab sie den 22. Dezember 2023 an.

Griffin und Bick waren seit 2011 zusammen.

Griffin war zuvor fünf Jahre lang mit Matthew Moline verheiratet. Sie trennten sich im Jahr 2005.

Cheri Mossburg und Lisa Respers France von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com