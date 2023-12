Kate Bush bricht mit "Running Up That Hill" drei Weltrekorde

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde hat die Sängerin drei Weltrekorde gebrochen, da ihr Song "Running Up That Hill" aus dem Jahr 1985 in der neuesten Staffel der Serie "Stranger Things" zu hören ist.

Bush hält nun die Rekorde für die längste Zeit, in der ein Song Platz 1 der offiziellen britischen Single-Charts erreicht hat, für die älteste weibliche Künstlerin, die Platz 1 der offiziellen britischen Single-Charts erreicht hat, und für den längsten Abstand zwischen den ersten Plätzen der offiziellen britischen Single-Charts.

Die bisherige Rekordhalterin Cher war 52 Jahre alt, als sie 1998 mit ihrem Hit "Believe" den ersten Platz belegte, und gratulierte Bush auf Twitter.

"Bravo Kate, Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden! Erinnert euch an die Zeit, als Frauen noch KURZE VERKAUFSZEITEN hatten", twitterte Cher. "Wir mussten uns unseren Weg durch den Testosteron-Vorhang erkämpfen, & wir taten es, damit die Mädchen, die nach uns kamen, so lange singen konnten, wie sie wollten. With Mega Respect."

Bush postete kürzlich auf ihrer Website , um Netflix zu danken und "Stranger Things" zu würdigen.

"Der Song 'Running Up That Hill' wird von den jungen Fans, die die Serie lieben, zu neuem Leben erweckt - ich liebe ihn auch!", schrieb sie. "Es ist alles wirklich aufregend!"

Quelle: edition.cnn.com