Kanye West entschuldigt sich nach wiederholten antisemitischen Äußerungen - auch vor wenigen Wochen - in einem Posting auf Hebräisch bei der jüdischen Gemeinde

Der Künstler, der seinen Namen legal in Ye geändert hat, teilte die auf Hebräisch geschriebene Nachricht am Dienstag in einem Instagram-Post - nur wenige Tage vor der erwarteten Veröffentlichung neuer Musik. Der Beitrag wurde am Dienstagmorgen bereits mehr als eine Million Mal geliked.

"Es war nie meine Absicht, zu verletzen oder respektlos zu sein, und ich bedauere zutiefst jeden Schmerz, den ich verursacht haben könnte", hieß es in seiner Nachricht. Ye sagte, er wolle lernen und in Zukunft für mehr Sensibilität und Verständnis" sorgen und fügte hinzu, dass er sich der Wiedergutmachung und der Förderung der Einheit verschrieben habe.

In einer Erklärung an CNN, die auf den Beitrag reagierte, sagte die Anti-Defamation League: "Nachdem er unsäglichen Schaden angerichtet hat, indem er seinen enormen Einfluss und seine Plattform nutzte, um unzählige Köpfe mit bösartigem Antisemitismus und Hass zu vergiften, könnte eine Entschuldigung auf Hebräisch der erste Schritt auf einem langen Weg zur Wiedergutmachung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft und all jenen sein, die er verletzt hat."

"Letztendlich werden Taten lauter sprechen als Worte, aber dieser erste Akt der Zerknirschung ist willkommen", fügte die gemeinnützige Organisation hinzu.

Während es unklar ist, was ihn zu seinem Posting veranlasst hat, kommt es vor der erwarteten Veröffentlichung einer neuen Musiksammlung mit dem Titel "Vultures". Ende November gaben Ye und Ty Dolla $ign in einem Nachtclub in Dubai einen Song mit demselben Titel zum Besten.

Ein Mitschnitt von Wests Auftritt löste wegen des Textes Kritik aus: "How I'm antisemitic? I just f**ked a Jewish b*tch".

Spätere Veranstaltungen zum Anhören der Musik lösten weitere Kontroversen aus, darunter Äußerungen, die Ye Anfang des Monats auf einer Party in Las Vegas machte . Die neue Musik sollte ursprünglich diesen Monat veröffentlicht werden, wurde aber Berichten zufolge auf Januar verschoben, und es ist unklar, wie sie vertrieben werden soll.

West hat eine lange Geschichte von beleidigenden Kommentaren

In den letzten Jahren hat Ye eine Reihe von beleidigenden Ä ußerungen gegen die jüdische und schwarze Gemeinschaft gemacht und auch andere Prominente angegriffen.

Vor mehr als einem Jahr beendeten große Unternehmen wie Adidas und Balenciaga die Zusammenarbeit mit ihm, nachdem er eine Reihe von Beleidigungen, darunter auch antisemitische Äußerungen, gemacht hatte.

Adidas stellte seine Partnerschaft mit Ye Anfang Oktober 2022 zum ersten Mal auf den Prüfstand, nachdem er ein T-Shirt mit der Phrase "White Lives Matter" getragen hatte, die von der Anti-Defamation League als "Hass-Slogan" kategorisiert wird, der von weißen supremacistischen Gruppen verwendet wird.

Der Twitter-Account des Musikers wurde dann gesperrt, nachdem er gesagt hatte, dass er "JEWISH PEOPLE mit dem Tod bedrohen" würde. Dies geschah einige Tage, nachdem sein Instagram-Konto wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Unternehmensrichtlinien gesperrt worden war.

Außerdem wiederholte er in einem Podcast antisemitische Verschwörungstheorien und stellte andere beleidigende Behauptungen auf.

Adidas beendete im selben Monat die lukrative Partnerschaft mit Yes Bekleidungsmarke Yeezy mit der Begründung, dass das Unternehmen "Antisemitismus und jede andere Art von Hassrede" nicht toleriere. Das Unternehmen bezeichnete die Kommentare des Rappers als "inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich".

Unabhängig davon sagten mehrere Personen, die dem Künstler einst nahe standen, im Oktober 2022 gegenüber CNN, dass Ye seit langem von Adolf Hitler fasziniert sei - und einmal ein Album nach dem Naziführer benennen wollte.

Eine Führungskraft, die für den Rapper arbeitete, sagte CNN, dass Ye offen über die Lektüre von "Mein Kampf", Hitlers autobiografischem Manifest aus dem Jahr 1925, sprach und seine "Bewunderung" für die Nazis und Hitler für ihren Einsatz von Propaganda ausdrückte.

Im November 2022 traf sich Ye auch mit Donald Trump und dem weißen Nationalisten und Holocaust-Leugner Nick Fuentes auf dem Anwesen des ehemaligen Präsidenten in Mar-a-Lago.

Ye hat derzeit keinen Pressesprecher, der für eine Stellungnahme zur Verfügung steht. In den kalifornischen Unterlagen seiner Holdinggesellschaft Ox Paha sind weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse angegeben. Ein Anwalt, der Ye in nicht verwandten Fällen vertritt, hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagiert. Die Websites früherer Unternehmen - darunter GOOD Music, Donda Creative und Donda Academy - sind nicht mehr in Betrieb.

