Kann ein monogames Paar glücklich werden, wenn es nicht monogam ist? Es ist möglich, aber nicht einfach, sagen Experten

In meiner Praxis treffe ich immer mehr Paare jeden Alters, die schon immer in monogamen Beziehungen gelebt haben, aber jetzt ernsthaft über eine Öffnung ihrer Beziehungen nachdenken. Es handelt sich um junge Paare, die gerade erst anfangen, um Paare mit kleinen Kindern und einer Hypothek und um Paare, die sich nach einer neuen Beziehung sehnen.

Die Gründe für den Schritt in die Selbständigkeit sind unterschiedlich. Oft fühlen sich einer oder beide Partner in der Hauptbeziehung sexuell unbefriedigt - sei es aus Langeweile, wegen einer unausgeglichenen Libido oder aus dem Wunsch, neue Horizonte zu entdecken. Manchmal sehnt man sich auch nach der Aufregung und der Energie, die sich einstellen, wenn man zum ersten Mal eine neue Beziehung eingeht. Es ist auch möglich, dass einer oder beide Partner nicht an die Monogamie glauben. Für manche Paare war Sex schon immer ein Problem, auch wenn der Rest der Beziehung funktioniert.

Aus welchem Grund auch immer, das Interesse an Non-Monogamie - der Beteiligung an nicht exklusiven sexuellen Beziehungen - nimmt zu. In einer Studie des Kinsey-Instituts aus dem Jahr 2020, an der 822 derzeit monogame Menschen teilnahmen, gab fast ein Drittel der Befragten an, dass eine offene Beziehung ihre liebste sexuelle Fantasie sei, und 80 % wollten sie ausleben.

Was passiert, wenn Ihre Beziehung als monogam beginnt und Sie oder Ihr Partner Ihre Meinung ändern? Das muss Ihre Beziehung nicht zerstören, so Lehmiller. "Die Forschung zeigt, dass die Beziehungsqualität in monogamen und einvernehmlich nicht monogamen Beziehungen eigentlich recht ähnlich ist", sagt er. "Beide Beziehungsstile können gut funktionieren - und beide können auch scheitern.

Ich glaube, der Schlüssel zur erfolgreichen Nichtmonogamie liegt in einem Wort: einvernehmlich. Dieser als ethische Nichtmonogamie bekannte Ansatz unterscheidet sich von monogamen Beziehungen, in denen sich die Partner gegenseitig betrügen. Zu einer ethisch nicht monogamen Beziehung gehören zwei Menschen, die sich als Paar identifizieren, sich aber nicht auf eine traditionelle Beziehung festlegen, so die Sexologin Yvonne Fulbright.

"Sie haben sich gegenseitig die Möglichkeit gegeben, sich unabhängig voneinander zu verabreden oder Sex mit anderen Menschen zu haben", so Fulbright, die in Island lebt. "Oft ist eine Schlüsselkomponente für das Funktionieren dieser Beziehungen, dass die andere Beziehung nur sexuell ist, nicht romantisch oder emotional. Es gibt keine Täuschung, wenn es um Sex mit anderen geht".

Einigen Paaren fällt die ethische Nicht-Monogamie leichter als anderen. Dazu gehören diejenigen, die von Anfang an über die Möglichkeit einer offenen Beziehung gesprochen haben, sowie LGBTQ-Paare. "Meiner Erfahrung nach tun sich schwule und queere Paare leichter mit der Nichtmonogamie", sagt die in New York ansässige Sexualtherapeutin Dulcinea Alex Pitagora.

"Sie mussten sich mehr mit ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität auseinandersetzen und darüber kommunizieren", so Pitagora. "Diese zusätzliche Zeit, die sie damit verbracht haben, zu verstehen, wer sie sind, was sie wollen, und zu lernen, wie sie das kommunizieren können, fügt sich nahtlos in die Kommunikation über Nicht-Monogamie ein.

Abwägen der Vor- und Nachteile der Nichtmonogamie

Für Paare, die sich dafür entscheiden, ihre Beziehung ethisch zu öffnen, kann das Vorteile haben. "Non-Monogamie kann erfüllend und ein Katalysator für die Selbstentfaltung sein", sagt die Sexualtherapeutin Madelyn Esposito aus Wisconsin. "Diese Selbstentfaltung kann das Verständnis und das Verlangen nach dem Hauptpartner vertiefen, da man den Raum hat, sich selbst und seine eigenen sexuellen Bedürfnisse außerhalb der Beziehungsgrenzen zu erkunden.

In einer offenen Beziehung besteht oft weniger Druck, alle sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen, so die in Florida ansässige Sexualtherapeutin Rachel Needle. "Und Sie stehen weniger unter Druck, alle sexuellen Bedürfnisse Ihres Partners zu erfüllen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die sexuelle Aktivität mit Ihrem Partner zu genießen, aber ohne zusätzliche Spannungen oder Ängste.

Manchmal findet die Hitze, die außerhalb des Schlafzimmers entsteht, sogar ihren Weg zurück in die primäre Beziehung. "Viele nicht monogame Menschen stellen fest, dass die Abwechslung in der Partnerschaft ihre Libido anregt und dass sich dies auf den Sex in der Hauptbeziehung überträgt", so Lehmiller. "In unserer Forschung haben wir außerdem herausgefunden, dass sich diese Beziehungen nicht nur sexuell, sondern auch gegenseitig verstärken können. Wenn man mit einem zweiten Partner zufriedener ist, ist man auch dem ersten Partner gegenüber stärker verpflichtet.

Für Paare, die in der Vergangenheit monogam waren, ist der Schritt zur ethischen Nichtmonogamie jedoch nicht immer leicht. Oft ist ein Partner der "Fahrer" und der andere ein widerwilliger Passagier, der mitfährt. Manchmal kann sich ein Paar nicht darauf einigen, was Nicht-Monogamie ausmacht (gelegentlicher Sex mit verschiedenen Personen oder wiederholte Treffen mit einer Person), oder sie können sich nicht auf Regeln einigen (ein Profil online stellen, über Nacht bleiben, jemanden nach Hause bringen, nicht küssen).

Ein Partner macht sich vielleicht Sorgen über das soziale Stigma, wenn andere davon erfahren, oder er kann sich einfach nicht von all den kulturellen Botschaften lösen, die die Monogamie idealisieren. Nicht-Monogamie kann starke Gefühle wie Eifersucht und Besitzdenken auslösen. "Selbst wenn man das Thema aus Neugierde anspricht, kann es sich für manche Paare/Partner bedrohlich anfühlen", so Fulbright.

Was sollten Sie beachten, wenn Sie über ethische Non-Monogamie nachdenken?

Tun Sie es aus den richtigen Gründen

Es gibt viele positive Gründe für Paare, die Nonmonogamie auszuprobieren, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass die Nonmonogamie ein Pflaster auf bestehende Probleme klebt. "Non-Monogamie zur Behebung von Beziehungsproblemen einzusetzen, ist genauso effektiv, wie ein Baby zu bekommen, um eine Beziehung zu retten - es ist eine schreckliche Idee", sagt Rebecca Sokoll, Psychotherapeutin in New York City. "Man braucht eine starke und gesunde Beziehung, um den Übergang zur Nicht-Monogamie zu schaffen.

Tun Sie es nicht, um sich von Ihrem Partner zu distanzieren. "Ethische Nichtmonogamie kann auch ein Abwehrmechanismus, eine Verzögerungstaktik, ein Versteckspiel und eine Abneigung gegen Nähe sein", sagt die Psychotherapeutin Hanna Zipes Basel aus Minnesota, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat. "Ich erlebe, dass Paare erfolgreich sind, wenn sie die Nichtmonogamie mit einer bereits sicher funktionierenden Beziehung beginnen, wenn sie beide gleichermaßen den Wunsch nach Nichtmonogamie haben und/oder wenn sie bereits Erfahrungen gesammelt oder ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Bilden Sie sich weiter

"Informieren Sie sich mit Hilfe von Büchern, Podcasts und Artikeln über das breite Spektrum an Philosophien, Strukturen und Vereinbarungen, die in der Welt der ethischen Nichtmonogamie möglich sind", empfiehlt die Sexualtherapeutin Sari Cooper, die das Center for Love and Sex in New York leitet. "Machen Sie sich Gedanken darüber, was jeder von Ihnen in dieser Übergangsphase anstrebt, und besprechen Sie diese Ziele mit Ihrem Partner, um zu sehen, ob Sie auf derselben Seite stehen und, falls nicht, welche Überschneidungen oder Kompromisse möglich sind."

Reden, reden und noch mehr reden

Es besteht kein Zweifel daran, dass ethische Nichtmonogamie Kommunikation erfordert - und zwar viel davon. Ich schlage ein "Was wäre wenn"-Gespräch vor, bevor man etwas in die Tat umsetzt", rät die in Los Angeles ansässige Sexualtherapeutin Tammy Nelson. "Wenn man über die potenziellen Vorteile und Fallstricke einer möglichen Erkundung spricht, kann man Probleme vermeiden, die später auftauchen könnten. Je mehr man über die Probleme spricht, bevor sie auftreten, desto besser."

Ein Therapeut, der Erfahrung in der Arbeit mit Paaren hat, die eine ethische Nicht-Monogamie anstreben, kann Ihnen helfen, die möglichen Vor- und Nachteile abzuwägen, Sie durch den Prozess zu führen und Ihnen einen neutralen, sicheren Raum zu bieten, um die Dinge zu besprechen.

Legen Sie Grundregeln fest

Legen Sie fest, wie ethische Nichtmonogamie für Sie beide aussieht, und vereinbaren Sie Ihre Parameter - zu Beginn sind strengere Regeln vielleicht am besten - und planen Sie, das Gespräch am Laufen zu halten.

"Ich sehe jedes Jahr Dutzende von Paaren, die zur Therapie kommen und versuchen, ihre Erwartungen im Voraus auszuhandeln", sagt Kimberly Resnick Anderson, Sexualtherapeutin in Los Angeles. "Paare, die ihre Hausaufgaben im Voraus machen, haben eine viel bessere Erfolgsquote als Paare, die ohne Vorbereitung sofort loslegen.

"Selbst Paare, die sich verantwortungsvoll vorbereiten, sind oft von ihren Reaktionen auf bestimmte Situationen überrascht und müssen ihre Grenzen neu aushandeln.

Meiner beruflichen Erfahrung nach brauchen die Paare, die mit Non-Monogamie erfolgreich sind, oft gar nicht viele Regeln, weil sie einander vertrauen, der primären Beziehung Priorität einräumen und sich während des gesamten Prozesses gegenseitig im Auge behalten.

Definieren Sie Scheitern und Erfolg neu

Wenn ethische Nonmonogamie für Sie nicht funktioniert - oder zu einer Trennung führt - bedeutet das nicht, dass es ein Verlust ist. "Stellen Sie sich ein Paar mit Kindern vor, das sich ohne ethische Nichtmonogamie getrennt hätte und für das die Nichtmonogamie die Beziehung stabilisiert", sagt die Sexualtherapeutin Margie Nichols aus New Jersey.

"Irgendwann ist diese Stabilität nicht mehr gegeben, aber ethische Nonmonogamie erlaubt es dem Paar, sich bewusst zu trennen und sich Zeit für diesen Prozess zu nehmen", so Nichols. "Aufgrund der Achtsamkeit kann die Familie weiterhin zusammen oder in der Nähe des anderen leben und sich immer noch lieben und füreinander sorgen, ohne dass es zu Verbitterung oder Groll zwischen den beiden kommt. Das würde ich als Erfolg bezeichnen - trotz Scheidung."

Letztendlich sind Paare, die erfolgreich sind, ihrer Hauptbeziehung sehr verpflichtet: Sie schützen sie, hegen sie und pflegen sie. Sie sorgen dafür, dass ihr Fundament solide und sicher ist, und sie wachsen und entwickeln sich als Paar über den Sex hinaus weiter. Non-Monogamie mag ein aufregendes neues Kapitel für ein Paar sein, aber es bedeutet nicht, dass die Geschichte ihrer Beziehung zu Ende ist. Es sollte sich vielmehr wie ein aufregender Anfang anfühlen.

Quelle: edition.cnn.com