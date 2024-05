Justin und Hailey Bieber sind Eltern geworden.

Seit 2018 wird gemunkelt, dass Popsänger Justin Bieber und seine Model-Ehefrau Hailey Kinder haben wollen. Ihr langjähriger Wunsch, Eltern zu werden, geht nun endlich in Erfüllung.

Justin Bieber und seine schöne Gattin Hailey werden bald ihr erstes Baby begrüßen. Ein Vertreter von Haileys Seite bestätigte, dass das schöne Paar bereits im siebten Monat schwanger ist. Die beiden teilten die frohe Botschaft bereits auf ihren Instagram-Seiten.

Die Ankündigung begann mit einem kurzen Videoclip, der das bezaubernde Paar beim Küssen zeigt. Hailey, die ein wunderschönes bodenlanges weißes Spitzenkleid trug, zeigte ihren wachsenden Babybauch. Außerdem gibt es ein Foto, auf dem Justin einen Schnappschuss von Haileys wachsendem Bauch macht.

Nach Angaben des Luxusmodehauses Yves Saint Laurent stammen diese rührenden Momente von der Erneuerung des Eheversprechens des Paares auf Hawaii. Justin und Hailey haben 2018 den Bund der Ehe geschlossen. Doch anders als bei den meisten Promi-Hochzeiten wurde ihre Hochzeit im Hintergrund gehalten. Eine größere Feier fand ein Jahr später auf einem Anwesen in South Carolina statt. Hailey ist die Tochter des erfolgreichen Schauspielers Stephen Baldwin, während Justin schon im Teenageralter mit seinen Hits berühmt wurde. Mit Titeln wie "Love Yourself", "What Do You Mean?" und "Despacito" (eine Zusammenarbeit mit Luis Fonsi und Daddy Yankee) hat er bisher acht Mal die Spitze der US-Charts erreicht. Sein neuestes Album, "Justice", erscheint 2021.

Quelle: www.ntv.de