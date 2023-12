Julia Roberts' Engagement für die Bürgerrechte endete nicht mit ihrer Geburt

Die "Ticket to Paradise"-Darstellerin nutzt ihre Plattform seit langem, um sich für philanthropische Arbeit einzusetzen und die Rechte von People of Color zu stärken.

Im Jahr 2020 teilte Roberts einen viralen Beitrag auf ihrem verifizierten Instagram-Account, in dem sie das "Privileg als weiße Person" beschwor, Dinge zu tun, wegen denen Schwarze Menschen mit Behörden in Kontakt gekommen sind, darunter Vögel beobachten, laute Musik spielen oder ein Handy besitzen.

Für diejenigen, die die Geschichte der Freundschaft ihrer Eltern mit der Familie King kennen, dürfte das nicht überraschend sein.

In einem CNN-Interview aus dem Jahr 2002 wurde berichtet, dass Walter und Betty Roberts eine Schreib- und Schauspielwerkstatt leiteten, in der auch die King-Kinder eingeschrieben waren.

Die Gruppe war in den 1960er Jahren die einzige integrierte Kindertheatergruppe in Atlanta.

"Mr. Roberts war so imposant. Ich habe ihn geliebt, aber ich war auch ein wenig eingeschüchtert von ihm", sagte Yolanda King gegenüber CNN. "Und er hat mir so viel beigebracht - er und Mrs. Roberts - über die Arbeit und einfach darüber, wie man lebt und wirklich offen ist, das Leben anpackt und das Beste daraus macht."

Laut der Biografin Joyce Wagner hatte der Workshop Schwierigkeiten und wurde schließlich geschlossen.

Aber ihre Tochter entwickelte eine Leidenschaft für die Schauspielerei und für das Eintreten für Gerechtigkeit.

Das ist nicht immer gut angekommen.

Im Jahr 1990, als sie dank des Erfolgsfilms "Pretty Woman" zum Superstar wurde, verärgerte die aus Smyrna, Georgia, stammende Schauspielerin die Einwohner von Abbeville, South Carolina, weil sie die Stadt als "schrecklich rassistisch" und als "lebende Hölle" bezeichnete.

Einem Artikel der Los Angeles Times vom August 1990 zufolge war Roberts in der Gegend gewesen, um den Film "Sleeping With the Enemy" zu drehen, und erzählte dem Rolling Stone Magazine von einem Vorfall, bei dem sie sagte, dass ihrem Freund, der schwarz war, in einem Restaurant in Abbeville die Bedienung verweigert wurde.

Die Anwohner schalteten daraufhin eine Anzeige in der Variety mit der Überschrift "Pretty Woman? Pretty Low".

"Gibt es hier Rassisten?", hieß es in der Anzeige. "Vielleicht einige, wie es sie überall auf der Welt gibt. Aber sie machen uns nicht aus."

Roberts gab damals eine Erklärung ab, in der sie sagte: "Ich bin im Süden geboren, also versuche ich in keiner Weise, ein Stereotyp zu schaffen."

Quelle: edition.cnn.com