Jonathan Majors' Anklägerin in New York verhaftet, wird nicht strafrechtlich verfolgt

Grace Jabbari, die ehemalige Freundin von Majors, stellte sich freiwillig der Polizei in New York City und erhielt einen Strafzettel, um zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht zu erscheinen, so die Quelle. Bei den Anklagen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten.

Jabbari und ihr Anwalt haben sich nicht öffentlich zu dem Fall geäußert, der nicht strafrechtlich verfolgt werden wird. CNN war nicht in der Lage, Jabbari zu erreichen.

"Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat es offiziell abgelehnt, den Fall gegen Grace Jabbari strafrechtlich zu verfolgen, da er nicht strafrechtlich relevant ist. Die Angelegenheit ist nun abgeschlossen und versiegelt", sagte Doug Cohen, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Manhattan, am Donnerstag in einer Erklärung gegenüber CNN.

In einer Gerichtsakte vom 21. September in der Sache gegen Majors erklärte die Staatsanwaltschaft, dass sie nicht plane, Jabbari strafrechtlich zu verfolgen.

Majors ist wegen Körperverletzung und schwerer Belästigung im Zusammenhang mit dem Streit mit Jabbari am 25. März angeklagt. Über seinen Anwalt hat Majors die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. In der Klageschrift heißt es, er habe Jabbari mit der offenen Hand ins Gesicht geschlagen, was ihr erhebliche Schmerzen und eine Platzwunde hinter dem Ohr verursacht habe.

Majors reichte im Juni eine Gegenklage gegen Jabbari ein, in der er behauptete, dass er von ihr in demselben Streit im März angegriffen worden sei, wie aus den von CNN erhaltenen Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Ein New Yorker Richter lehnte am Mittwoch einen Antrag auf Abweisung des Verfahrens gegen Majors ab.

Sein Prozess soll am 29. November beginnen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com