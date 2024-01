John Travolta zollt Olivia Newton-John Respekt

"Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht", schrieb der Schauspieler auf Instagram. "Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr."

Newton-John und Travolta erlangten 1978 internationale Berühmtheit, als sie in dem Filmmusical "Grease" den bösen Jungen Danny und die süße Sandy spielten.

Vor ein paar Jahren kehrten die beiden für einen besonderen Abend in West Palm Beach, Florida, in ihre Rollen zurück, als sie im Coral Sky Amphitheatre an einer Aufführung des Films und einer Fragerunde teilnahmen.

Newton-John trug ihren typischen gelben Rock und die dazu passende Strickjacke mit weißer Knopfleiste. Travolta trug eine klassische Lederjacke und hatte sein Haar zurückgekämmt.

Es war das erste Mal, dass die beiden in Kostümen auftraten, seit sie den Film vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal drehten, schrieb Newton-John damals auf Instagram.

In seinem Tribut fügte Travolta hinzu: "Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein."

Er unterschrieb: "Dein von dem Moment an, als ich dich sah und für immer! Dein Danny, dein John."

Leah Asmelash von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

