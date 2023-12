John Aylward, bekannt durch Rollen in "ER" und "West Wing", im Alter von 75 Jahren gestorben

Er war 75 Jahre alt.

Aylward starb am Montag eines natürlichen Todes, sagte Stubbs gegenüber CNN.

"Er war ein wunderbarer Schauspieler und ein phänomenales menschliches Wesen", sagte Stubbs.

Der aus Seattle stammende Aylward war vor allem für seine Rolle des strengen, aber fairen Dr. Donald Anspaugh in der NBC-Serie "ER" und Barry Goodwin in "The West Wing" bekannt.

Aylward machte 1971 seinen Abschluss an der University of Washington School of Drama, wie auf der Website der Schule zu lesen ist. Er arbeitete 15 Jahre lang hauptsächlich am Theater, bevor er auf der Leinwand und im Kino zu sehen war, heißt es auf der Website weiter.

Zu seinen ersten Auftritten gehörte eine wiederkehrende Rolle in "Northern Exposure". Außerdem spielte er Rollen in Serien wie "Family Law", "The Practice" und "Mad Men".

In den 15 Staffeln von "ER" wirkte Aylward in mehr als 70 Episoden der Serie mit. Dadurch wurde Aylward, vor allem auf dem Höhepunkt der Popularität der Serie, als sie regelmäßig rund 30 Millionen Zuschauer pro Woche erreichte, zu einem Gesicht mit hohem Wiedererkennungswert.

In einem Interview mit der Seattle Times beschrieb Aylward kurz vor dem Ende der Serie, wie sehr die Fans in die Serie investiert hatten.

"Als ich "Death of a Salesman" bei ACT (1998) machte, trat ich immer noch häufig in 'ER' auf, und es war direkt nach der Staffel, in der Anspaughs Sohn gestorben war. Es war ein Montag (ein freier Tag für Theaterschauspieler), und ich stand in der Kassenschlange im Lebensmittelgeschäft, und diese Frau kam auf mich zu und sagte: 'Entschuldigen Sie, es tut mir leid, Sie zu stören, ich war im Ausland ... was ist mit Ihrem Sohn passiert?' Und ich sagte: 'Oh, er ist gestorben'", erzählte Aylward der Zeitung. "Die Dame sagte: 'Oh nein!' Und ich sagte: 'Ja, wir haben ihn letzte Woche beerdigt!' Und die Kassiererin wurde kreidebleich, so dass ich aufhören und sagen musste: 'Wir reden hier über eine Fernsehsendung!' Ich konnte ihr ansehen, dass sie dachte: 'Wer ist dieser abscheuliche Mann, der so über den Tod seines Kindes spricht.'"

Rollen in den Fernsehserien "Briarpatch" und "Yellowstone" gehörten zu Alywards letzten Leistungen.

Quelle: edition.cnn.com