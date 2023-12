Schauspielerin - Jodie Winter feiert Weihnachten mit Freunden, ohne Geschenke

Schauspielerin Judy Winter (79) wollte sich zu Weihnachten entspannen. „Ich werde wahrscheinlich mit meinem Sohn und sieben oder acht Freunden feiern“, sagte Winter der Deutschen Presse-Agentur („Jimmy Goes to the Rainbow“, „Piranha Club“).

„Ich finde es nicht gut, wenn Partys so groß sind, weil man sich kaum unterhalten kann.“ Stattdessen mag sie die ruhigen Zeiten. Sie feiert seit Jahren mit Freunden. „Wir wollen uns gegenseitig nichts schenken und wir wollen uns nicht auf Kommerzialisierung einlassen“, sagte die Schauspielerin, die Anfang Januar 80 Jahre alt wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de