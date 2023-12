"This Is Me ... Now" - Jennifer Lopez dreht einen Film über ihre Liebe zu Ben Affleck – und der wird bei den Fans nicht nur schlechte Erinnerungen wecken

Sie waren eines der meistfotografierten Paare der 1990er Jahre. Egal wo Jennifer Lopez und Ben Affleck gemeinsam auftreten, der Blitz ist garantiert. Heute wissen wir, dass unter anderem der öffentliche Druck und der Bankrott einiger Profis zum Ende der Beziehung geführt haben. Dann kam plötzlich die Liebe von vor mehr als zwei Jahren zurück. Lopez und Affleck sind mittlerweile sogar verheiratet.

Jennifer Lopez veröffentlicht neues Album und Kurzfilm

Die Sängerin möchte sich nun im kommenden Jahr neu erfinden. Zum 20-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums „This Is Me...Then“ hat sie eine neue Version veröffentlicht: „This Is Me…Now“. Aber Fans können nicht nur neue Musik erwarten. Passend zum Album hat Lopez einen gleichnamigen Kurzfilm erstellt, der ebenfalls im Februar erscheinen wird. Der erste Trailer zum Film machte deutlich, worum es geht: Liebe. „Als ich ein kleines Mädchen war und mich jemand fragte, was ich einmal werden wollte, war meine Antwort immer: Verlieben“, sagte Lopez.

Lopez verriet in einem Interview mit Variety, dass ihre Ehe ein thematischer Teil der Neuinterpretation von Musik und Filmen sein sollte, aber diese Tatsache gefiel nicht allen. „Als Künstler müssen wir unserem Herzen folgen, und hier bin ich meinem Herzen gefolgt und habe etwas getan, von dem vielleicht nicht jeder dachte, es sei die beste Idee, aber ich musste es tun“, sagte der Musiker.

Zusammenarbeit mit Ehemann Ben Affleck

Affleck und Lopez vor der Kamera – das ist nichts Neues. Im Video zu ihrem Hitsong „Jenny from the Block“ (2002) spielte Affleck sich selbst. Das Paar stellte Paparazzi-Aufnahmen nach und hielt die Stimmung fest, die sie als Paar umgab. 2003 standen sie gemeinsam für den Film „Geely“ vor der Kamera, der nicht nur an den Kinokassen scheiterte, sondern auch von der Kritik verrissen wurde.

Diese Zeit hat bei beiden ihre Spuren hinterlassen. „Wir alle leiden an einer PTBS (posttraumatische Belastungsstörung, Anm. d. Red.)“, sagte Lopez über die Zeit und die Folgen. „Aber wir sind jetzt älter. Wir sind klüger. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig im Leben ist, und es ist nicht das, was andere Leute denken. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben“, sagte der Musiker.

Am 16. Februar können Fans sehen, wie die beiden vor der Kamera über ihre Beziehung sprechen – fast 20 Jahre nach Beginn des „Bennifer“-Trends.

