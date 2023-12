Jay-Z möchte, dass du die 500.000 Dollar beim Mittagessen mit ihm nimmst

"Du musst das Geld nehmen", sagte der Rapper/Produzent/Unternehmer in einem Interview mit CBS zu Gayle King.

"Du hast all das in der Musik für 10,99 Dollar", fuhr er fort "Ich würde dir nicht sagen, dass du einen schlechten Deal machen sollst. Nehmen Sie die 500.000 Dollar, kaufen Sie ein paar Alben und hören Sie sich die Alben an."

"Es ist alles da", so Jay-Z weiter. "Wenn man es zusammensetzt und wirklich auf die Musik hört, um die Worte zu verstehen, dann ist alles da."

Jay-Z traf sich mit King zu einer exklusiven Führung durch "The Book of HOV", eine Ausstellung in der Brooklyn Public Library, die sich mit seiner Arbeit und Karriere beschäftigt.

Er erzählte King, dass seine Musik die Blaupause für sein Leben ist.

"Alles, von dem ich sagte, dass es passieren würde, ist passiert", sagte er. "Alles, was ich gesagt habe, dass ich tun will, habe ich getan.

Quelle: edition.cnn.com