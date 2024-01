Jason Ritter gibt zu, dass sein verstorbener Vater John Ritter ihm zu seinem ersten Schauspieljob verholfen hat

Der "Parenthood"-Darsteller spielte die Rolle von Acorn in dem Animationsfilm "The Real Story of O Christmas Tree" von 1991 an der Seite von John Ritter, der die Rolle von Onkel Piney spielte.

"Ich werde ohne zu zögern sagen, dass dies eine reine Vetternwirtschaft war", scherzte Ritter am Donnerstag in der SiriusXM-Sendung "The Jess Cagle Show".

Jason Ritter, der schon als kleines Kind mit der Schauspielerei begann, spielte 1990 an der Seite seines Vaters in dem Fernsehfilm "Der Träumer von Oz".

Er gibt zwar zu, dass sein 2003 verstorbener Vater mir den Job in "O Christmas Tree" verschafft hat, sagt aber auch, dass er im Laufe seiner Schauspielkarriere "versucht hat, sich davon fernzuhalten".

Es stellte sich heraus, dass Jason Ritter selbst eine erfolgreiche Karriere in Hollywood hatte.

Nachdem er in den frühen Achtzigerjahren in kultigen Thrillerfilmen wie "Freddy vs. Jason" und "Swimfan" mitgespielt hatte, spielte Jason Ritter in verschiedenen Fernsehserien wie "A Million Little Things" und dem NBC-Drama "Parenthood" mit.

Jason Ritter ist inzwischen selbst Vater und hat mit seiner Frau, der "Yellowjackets"-Darstellerin Melanie Lynskey, eine 4-jährige Tochter. Und obwohl er versucht hat, den Eindruck zu vermeiden, dass alle seine Hollywood-Erfolge das Ergebnis von Vetternwirtschaft sind, nimmt er immer noch Hinweise von seinem Vater an, wenn es um die Erziehung geht.

"Das Wichtigste, was ich weitergeben werde, was eine große Sache von meinem Vater und meiner Mutter war, ist, wie sie immer dafür gesorgt haben, dass wir wussten, dass wir geliebt werden", sagte er 2020 gegenüber "ET Canada" und fügte hinzu, dass "das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden, so wichtig ist."

Quelle: edition.cnn.com