Ja Rule, Keke Palmer und weitere Stars zollen Takeoff Tribut

Takeoff, der Teil der erfolgreichen Gruppe Migos war, starb am frühen Dienstagmorgen, nachdem in einer Bowling- und Billardhalle in Houston, Texas, Schüsse abgegeben worden waren. Er war 28 Jahre alt.

Ja Rule äußerte sich auf Twitter zu Takeoffs gewaltsamem Tod und schrieb: "this sh*t has to STOP... sending love to friends and family".

Gucci Mane, der kürzlich mit Takeoff an dem Track "Us vs. Them" zusammenarbeitete, schrieb auf Instagram: "Das bricht mir das Herz", als er die Nachricht erfuhr.

Weitere Musikstars, die ihr Beileid bekundeten, waren Chloe Bailey von Chloe x Halle, die twitterte, dass ihr "das Herz gebrochen ist", und Yung Miami, eine Hälfte des Hip-Hop-Duos City Girls, die "Verdammter Takeoff" zusammen mit drei Emojis mit gebrochenem Herzen schrieb. Kid Cudi, der mit Migos an dem Song "Danger" gearbeitet hat, twitterte ein einfaches "RIP Takeoff".

Kelly Rowland teilte eine Instagram-Story, in der sie über einem Nachrichtenausschnitt über Takeoffs Tod ausrief: "There are NO WORDS".

Und die Schauspielerin Keke Palmer teilte auf Instagram: "Das ist schrecklich. Von der Tragödie des Todes bis hin zur Tragödie, dass es ein Video davon online gibt. Es ist alles einfach tragisch und es tut mir so leid für seine ganze Familie und alle, die er berührt hat. Wirklich schrecklich."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com