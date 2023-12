Der US-Chiphersteller Intel wird neben dem SC Magdeburg und dem 1. FC Magdeburg als Sponsor auftreten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird es dabei unter anderem um technischen Support gehen. Weder Intel noch die beiden Clubs wollten die genaue Höhe der Investition bekannt geben.

Beim Handball-Bundesligisten SCM soll die Vereinsgeschichte vor allem zu Hause lebendig werden. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt sagte, Intel steige als Premiumpartner in die Riege ein, keine der etablierten Strukturen werde ersetzt. Für SCM bedeutet dies eine Erweiterung der wirtschaftlichen Basis. Premium-Sponsoren stehen auf der zweiten Ebene der Hauptspender des Clubs.

Der Fußball-Zweitligist FCM sieht in dieser Partnerschaft einen „Meilenstein“, wie kaufmännischer Leiter Alexander Wahler sagte. Beispielsweise werden die Trainingssteuerung und Aufklärung durch Drohnen- und Videobewertungen verbessert.

Intel hofft, ab 2027 in Magdeburg mit der Produktion seiner neuesten Chipgeneration beginnen zu können. In der ersten Phase des Expansionsplans werden zwei Halbleiterfabriken gebaut und Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Im Rahmen des Vergleichs stellt das Unternehmen bis zum Jahresende außerdem rund 1,2 Millionen Euro an Hochschulen in Sachsen-Anhalt zur Verfügung.

Quelle: www.stern.de