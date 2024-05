In seiner neuen Staffel taucht "Interview mit dem Vampir" tief in die "Alte Welt" ein.

Mit der Wachablösung in der zweiten Staffel übernimmt Delainey Hayles die Rolle der Claudia von Bailey Bass. Obwohl es keinen besonderen Grund für diesen Wechsel gibt, findet er statt. Claudia, ein Vampirkind, das für immer in seiner jugendlichen Gestalt gefangen ist, schließt sich Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) bei seinen Abenteuern auf Wanderschaft an. Ihre Sehnsucht nach Verbundenheit und Gemeinschaft prägt die Erzählung maßgeblich.

Obwohl die Feinheiten der Logistik eines ewigen Vampirkindes nicht im Mittelpunkt standen, bringt die grundlegende Umgestaltung eine bemerkenswerte Veränderung mit sich.

Lestat (Sam Reid) bleibt weitgehend auf Louis' Gedanken und Rückblenden beschränkt, was vor allem auf die Natur der Fernsehserie zurückzuführen ist.

Die Adaption von Rice' Büchern in eine Serie mit offenem Ende ist eine knifflige Herausforderung, aber die Rahmenhandlung macht es einfacher. Während Louis und Armand (Assad Zaman) ihren menschlichen Gesprächspartner Daniel Molloy (Eric Bogosian) durch ihre blutige Vergangenheit führen, bietet sich die Gelegenheit für interessante Umwege und Tangenten.

Die Einführung neuer Charaktere verleiht der Geschichte zusätzliche Tiefe. Claudias Engagement für das Theatre des Vampires und der Hauptdarsteller Santiago (Ben Daniels) bringen ein neues Gefühl von Angst und Theatralik in die Handlung.

Gleichzeitig vertieft ein separater Handlungsstrang Molloys Geschichte und die Gefahren, die sich ergeben, wenn man Louis' skeptischer Biograf ist. Seine Zweifel an einigen ausgelassenen Details seiner unsterblichen Untertanen sind berechtigt.

In den sechs vorgestellten Episoden entfaltet sich die Geschichte in einem trägen, traumartigen Tempo. Auch wenn es manchmal wie ein weiteres Vampirtheater wirkt, bleibt es fesselnd und unterscheidet sich von dem Film von 1994, trotz der hochkarätigen Besetzung mit Tom Cruise und Brad Pitt.

Nach dreißig Jahren hat es "Interview mit dem Vampir" geschafft, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Diese Version der Geschichte hat der Originalvorlage erfolgreich ihren eigenen Stempel aufgedrückt und wurde von AMC mit einer zweiten Staffel bedacht, womit das Potenzial der Serie bereits vor der Ausstrahlung der ersten Staffel anerkannt wurde.

Obwohl Vampire der nächste logische Schritt zu sein schienen, nachdem AMC lange Zeit auf Zombies gesetzt hatte, hat diese Interpretation von "Interview mit dem Vampir" den perfekten Rahmen gefunden, und das Kreativteam hat die Gelegenheit ergriffen, sich in ein Konzept zu vertiefen, das überraschenderweise allen Widrigkeiten zum Trotz gut zu altern scheint.

"Anne Rice's Interview with the Vampire" Staffel 2 wird am 12. Mai um 21:00 Uhr ET auf AMC und AMC+ ausgestrahlt.

