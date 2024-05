Im Juni wird die dritte Staffel von "The Bear" mit der vollen Länge von 10 Episoden ausgestrahlt.

Die beliebte Kochshow von Hulu und FX, die viele Herzen erobert hat, wird am 27. Juni ihre Premiere für die dritte Staffel feiern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das bedeutet, dass Sie an diesem Tag alle zehn Episoden der neuen Staffel sofort sehen können.

Diese aufregende Nachricht wurde von einem kurzen Teaser-Trailer begleitet, in dem Jeremy Allen Whites Figur Carmen "Carmy" Berzatto in seinem weißen Koch-Outfit zu sehen ist, wie er seinen Tag in der Küche seines verbesserten Restaurants beginnt.

In der kommenden Staffel werden Carmy und seine zuverlässigen Mitarbeiter Sydney Adamu (Ayo Edebiri) und Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) hart daran arbeiten, ihr bescheidenes "Beef Stand" in ein angesehenes Restaurant zu verwandeln. Trotz ihrer Bemühungen, das Restaurant über Wasser zu halten, streben sie nach kulinarischen Spitzenleistungen.

In ihrem Bestreben, ein kulinarisches Erlebnis von Weltklasse zu schaffen, werden die Mitarbeiter von The Bear's an ihre Grenzen gebracht und ihre Freundschaften auf die Probe gestellt. Die actiongeladene Staffel wird uns zeigen, ob sie das Zeug dazu haben, in der Restaurantbranche zu bestehen und den nächsten Tag zu überstehen.

In Staffel 2 versuchten Carmy und seine "Original Beef"-Crew, ihr berühmtes Chicagoer Sandwich-Lokal in ein Gourmet-Restaurant zu verwandeln. Mehrere Mitglieder der vorherigen Staffeln, darunter Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matheson, kehren als Stammgäste zurück, während Oliver Platt und Molly Gordon in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein werden.

Dieses Jahr gewann "Der Bär" zehn Emmys, darunter den Preis für die beste Comedy-Serie, sowie drei Golden Globes.

Quelle: edition.cnn.com