Rihanna-Show bei Super Bowl - Ihren schwangeren Bauch freizulegen war nicht ihr Plan

Am 13. Februar 2023 trat die amerikanische Sängerin Rihanna (35 Jahre) bei der Halbzeitshow des Super Bowl auf, ihrem ersten aufregenden Bühnenauftritt seit sieben Jahren. Diesen Auftritt nutzte sie auch, um der Welt still und leise ihre Schwangerschaft zu verkünden: Unter ihrem knallroten Overall, an dem ihr Bauchnabel offen war, war deutlich ein Babybauch zu erkennen. Sie verriet in einem Interview, dass sie die Babybombe einfach unfreiwillig explodieren ließ.

Reißverschluss vor Super-Bowl-Auftritt beschädigt

In einem Interview mit Access Hollywood sagte der Superstar, dass die Enthüllung ihres Babybauches eine reine Notwendigkeit sei. Kurz vor dem NRL-Finale stellte sie fest, dass sich der Reißverschluss ihres Pullovers nicht schließen ließ.

„Niemand wusste, dass ich schwanger war“, erinnert sie sich. „Ich habe meinem Stylisten gerade gesagt: ‚Stellen Sie sicher, dass sie dehnbar ist.‘ Die Unterwäsche ist also dehnbar, [die Jacke] ist groß, aber der Reißverschluss hört dort einfach auf, und genau das passiert.“

Der Name des zweiten Sohnes ist Riot Rose

Da ihr Bauch ohnehin deutlich zu sehen war, streichelte sie demonstrativ auf der Bühne, bevor sie schließlich mit ihrem Auftritt begann. Eine Woche nach Ende der Show bestätigte sie in einem Interview, dass sie tatsächlich ein weiteres Kind mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (35), erwartete.

Im August 2023 brachte sie einen neuen Nachwuchs zur Welt. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen weiteren Sohn mit ungewöhnlichem Namen: Riot Rose.

Super Dad A$AP Rocky

Im selben „Access Hollywood“-Interview erzählte die Sängerin, wie sehr sich ihre Sicht auf Partner verändert hat, seit sie Eltern geworden ist. „Als Vater liebe ich ihn auf eine andere Art“, erklärte sie. „Es ist wie, wow. Was für ein Anführer, was für ein großartiger, geduldiger, liebevoller Mensch … Meine Kinder sind einfach von ihm fasziniert. Ich bin nur ein Hintergrund. Ich bin wie ein Statist.“

