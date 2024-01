Ian Ziering "erleichtert", dass er nach der Auseinandersetzung mit Bikern "unversehrt" ist

"Ich hatte einen beunruhigenden Vorfall mit einer Gruppe von Personen auf Minibikes. Während ich im Stau stand, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden zu begutachten, stieg ich aus meinem Auto aus. Diese Aktion eskalierte leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die ich zu meinem eigenen Schutz gemeistert habe", schrieb Zierling in einem Statement, das er am Montagabend auf Instagram teilte.

Ein Video, das TMZ erhalten und veröffentlicht hat, scheint Ziering in der Nähe eines geparkten Autos in einer Konfrontation und körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Personen zu zeigen, die mit kleinen Motorrädern auf dem Hollywood Boulevard unterwegs waren.

Es ist unklar, was vor dem Video geschah.

Eine Sprecherin des Los Angeles Police Department sagte CNN, dass sie eine Anzeige wegen Körperverletzung untersuchen, in der Ziering als Opfer eines Vorfalls mit Minibikes genannt wird.

Zierings Tochter war zu diesem Zeitpunkt am Sonntag bei ihm.

"Ich bin erleichtert, dass meine Tochter und ich unversehrt sind, aber der Vorfall hat mich zutiefst beunruhigt über die wachsende Dreistigkeit solcher Gruppen, die die öffentliche Sicherheit und den Frieden stören", heißt es in Zierings Post weiter. "In schwierigen Momenten wie diesen sind die Stärke und die Einigkeit unserer Gemeinschaft am wichtigsten.

