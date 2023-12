How I Met Your Father" liefert eine altbackene Geschlechterumdrehung im "Mutter"-Format

Die wichtigste Wendung besteht darin, dass die Mutter dieses Mal im Jahr 2050 gezeigt wird, gespielt von Kim Cattrall. Sie erzählt ihrem unsichtbaren Sohn die Geschichte "Wie ich deinen Vater kennenlernte", was einige zusätzliche Möglichkeiten aufwirft, wer sein Vater sein könnte.

Darüber hinaus stellt die Serie pflichtbewusst eine neue Gruppe von Freunden um die jüngere Version von Cattrall, Sophie, gespielt von Hilary Duff, zusammen. Sophie ist verzweifelt auf der Suche nach ihrem Seelenverwandten und hat sich auf Dating-Apps verlassen, als sie vorgestellt wird. Dabei zieht sie einen Uber-Fahrer/Lehrer, Jesse ("Private Practice" Christopher Lowell), und seine Truppe in ihre Umlaufbahn, und zwar durch eines dieser Telefonverwechslungsszenarien, die nur in Sitcoms vorkommen.

Es handelt sich um eine vielfältigere Gruppe, was willkommen ist, aber auch das unvermeidliche Gefühl vermittelt, angesichts der Weißen in der Originalserie ein paar Kästchen abzuhaken. Zur erweiterten Bande gehören Sophies sexuell abenteuerlustige, mit Namen sprechende Freundin Valentina (Francia Raisa) und Jesses Adoptivschwester (Tien Tran), die gerade aus einer Kleinstadt nach New York gezogen ist.

Da der Film in einem traditionellen Sitcom-Format gedreht wurde, klingt das Lachen des Publikums häufig anerkennender als die Witze es verdienen, was nur das Gefühl verstärkt, dass Hulu ein seltsamer Ort für diese Übung ist.

Duff ist eine sympathische Hauptdarstellerin, die hier gelandet ist, nachdem Disney+ ein geplantes "Lizzie McGuire"-Revival zurückgezogen hat. Cattrall ihrerseits hat die "Sex and the City"-Wiedervereinigung "And Just Like That" ausgelassen, was eine seltsame Art von Symmetrie darstellt.

Die Serie besitzt eine gewisse universelle Qualität, was die Suche nach Liebe und Romantik angeht. Doch während das Mysterium um Teds Dating-Reise nur ein Teil des Reizes von "Mother" wurde, ist man diesmal stark geneigt, Sophie viel Glück bei ihrer Suche zu wünschen und sie zu bitten, mich zu wecken, wenn es fast vorbei ist.

Die Premiere von "How I Met Your Father" findet am 18. Januar auf Hulu statt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com