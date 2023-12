Vin Diesel wegen sexuellem Übergriff verklagt - Hollywood-Actionstar bestreitet die Vorwürfe

Nun sieht sich auch der 56-jährige Vin Diesel mit einer Reihe von Vorwürfen konfrontiert: Eine ehemalige Assistentin des Hollywood-Actionstars behauptet, Vin Diesel habe ihn während der Dreharbeiten zu „Fast Five“ in Atlanta im Jahr 2010 sexuell belästigt.Bis zum Ablauf der Frist In der beim Los Angeles Superior Court eingereichten Klage wird behauptet, Diesel habe Asta Jonathan in einem Zimmer im örtlichen St. Regis Hotel belästigt.

„Vin Diesel packte Frau Jonathan gewaltsam, befummelte ihre Brüste und küsste sie“, heißt es in der Klage wegen sexueller Übergriffe und Diskriminierung. Dann sagte sie wiederholt laut und deutlich „Nein“ und versuchte, sich aus Vin Diesels Griff zu befreien. Später kniete er nieder, betastete ihre Beine und versuchte, ihr die Unterwäsche auszuziehen.

Daraufhin soll Vin Diesel seine Hand auf seinen erigierten Penis gelegt und masturbiert haben. Jonathan beschuldigte ihn, sie in dieser Zeit gegen eine Hotelwand gestoßen zu haben. Laut Aussage der Klägerin hielt sie die Augen geschlossen, sehnte sich danach, woanders zu sein und versuchte, ihren Chef nicht zu verärgern. Als sie Diesel stöhnen hörte, verließ er sie plötzlich und ging ins Badezimmer. Berichten zufolge hat Diesel sie Stunden nach dem Vorfall entlassen.

Vin Diesels Anwalt hat sich geäußert

Der Richter sollte Diesels angebliche Entlassungsentscheidung auch nachträglich überprüfen. Den Anwälten der mutmaßlichen Opfer zufolge nutzte Diesel seine Autoritätsposition und seinen körperlichen Vorteil als Arbeitgeber, um ihre Kunden zu überwältigen. Bis heute lebt sie mit den Folgen des mutmaßlichen Übergriffs und leidet unter emotionalem Stress sowie geistigen und körperlichen Schmerzen.

Gleichzeitig gab auch der Rechtsbeistand von Vin Diesel eine Stellungnahme ab. Brian Friedman sagte, sein Mandant bestreite die Vorwürfe vehement: „Ich möchte ganz klar sagen, dass Vin Diesel diesen Vorwurf kategorisch und vollständig bestreitet. Dies ist das erste Mal, dass er diesen Vorwurf erhoben hat. Vermutlich war er über 13 Jahre alt.“ Neun – Mitarbeiter hörten an diesem Tag.“ Es gebe „eindeutige Beweise“, die diese „unerhörten Behauptungen“ vollständig widerlegen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de