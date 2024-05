Hilton und Richie sehnen sich nach einer Wiederholung dieser Erfahrung.

"The Simple Life" mit Paris Hilton und Nicole Richie war nicht nur in den frühen 2000er Jahren ein Riesenhit, sondern ist auch heute noch eine beliebte Serie. Es ist 17 Jahre her, dass die Serie eingestellt wurde, aber es scheint, als würden die beiden It-Girls wieder zusammenarbeiten.

In den Jahren 2003 bis 2007 beschlossen Paris Hilton und Nicole Richie, damals junge High-Society-Stars, mit ihrer Reality-Show die Welt der "normalen" Menschen kennenzulernen, die nicht so ein luxuriöses Leben führen wie sie. Sie tauschten ihre Designerkleidung gegen Gummistiefel und Schürzen, sehr zur Freude ihrer Fans. In fünf Staffeln nahmen sie die Arbeit auf dem Bauernhof in Angriff und kämpften in den USA darum, ohne Geld über die Runden zu kommen. Die Show war - mit Ausnahme der letzten Staffel - sehr erfolgreich und wird sogar als "Mutter der Reality-Shows" bezeichnet.

"Page Six" enthüllte kürzlich, dass Hilton (43) und Richie (42) bald für ein neues Projekt auf die Bildschirme zurückkehren werden. Zwar sind die Details noch spärlich, aber "TMZ" hat bereits berichtet, dass die beiden etwas zusammen planen und die Verträge bereits unterzeichnet sind. Allerdings wird die Show kein direkter Ableger von "The Simple Life" sein - sie wird einen neuen Namen haben. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.

Beste Freunde seit der Kindheit

Hilton und Richie haben ihr Reality-Show-Revival noch nicht offiziell bestätigt, aber sie hat kürzlich eine Collage mit Fotos von Richie auf Instagram gepostet, darunter auch einige aus ihrer Zeit bei "The Simple Life". Die beiden sind seit ihrer Kindheit beste Freunde.

Nicole Richie ist seit 2010 mit Joel Madden, dem Sänger der US-Punkband Good Charlotte, verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Paris Hilton heiratete 2021 Carter Reum, und ihre Familie ist nun mit Sohn Phoenix und Tochter London komplett.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de