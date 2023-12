Weihnachten - Herzogin Meghan hat einen Wunsch, den sie ihrem Sohn Archie nicht erfüllen konnte

Herzogin Meghan könnte den Weihnachtswunsch ihres Sohnes Prinz Archie tatsächlich ablehnen. Zumindest sagte sie das kürzlich während einer von Netflix moderierten Frage-und-Antwort-Runde. Nach einer Sondervorführung des Kurzfilms „After“ sprach The American mit dem Star des Films, David Oyelowo, und der Regisseurin Misan Harriman.

Prinz Archie: Ein Vorbild für Fotografen

Vor allem Letzteres scheint beim kleinen Archie einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Wie seine Mutter gegenüber „People“ verriet, ließ sich der Vierjährige von Harriman inspirieren, der als Fotograf bekannt wurde, nachdem er für einige Porträts des Herzogs und der Herzogin von Sussex verantwortlich war. Identität traf Harriman.

„Inspiration sitzt tief“, sagte Meghan. „Als Missan das letzte Mal bei uns war, zeigte er ihm, wie man Bilder macht, und ich kaufte Archie eine Kamera, aber er sagte: ‚Aber es ist keine Leica wie die Missan‘“, fuhr sie lächelnd fort. „Ich sagte: ‚Du bekommst keine Leica. Nicht einmal zu Weihnachten‘“, will Meghan die Frage ihres Sohnes nach der teuren Kamera beantwortet haben. Anschließend scherzte sie zu Harriman: „Danke also für die Inspiration auf dem Weg.“ Leica-Kameras können Tausende von Euro kosten. Zu viel für einen Vierjährigen.

Das Gespräch fand am 15. November in einem Privathaus in Montecito, Kalifornien, statt. Dort lebt Meghan auch mit ihrem Ehemann Prinz Harry und ihren beiden Kindern Archie und Lilibet.

