Hayden Panettiere sagt, sie wünschte, sie hätte mehr über postpartale Depression gewusst, bevor sie Mutter wurde

Die "Scream VI"-Darstellerin setzte sich in der Freitagsfolge von "The Rundown" mit Erin Lim Rhodes von E! News zusammen und sagte in einem offenen Interview, dass sie sich wünschte, sie hätte mehr über postpartale Depression (PPD) gewusst, als sie Mutter wurde.

"Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass ich darauf achten muss", sagte Panettiere.

Panettiere brachte 2014 die 8-jährige Tochter Kaya zur Welt, die sie mit dem Profiboxer Wladimir Klitschko teilt.

Sie sagte weiter, dass sie damals das Gefühl hatte, dass "etwas ernsthaft mit mir nicht stimmt".

"Ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass es okay ist, wenn du dein Kind zur Welt bringst und nicht sofort sagst: 'Oh mein Gott, ich liebe dich jetzt mehr als alles andere auf der Welt.' Das ist in Ordnung und nicht abnormal", sagte sie.

Es wird geschätzt, dass mehr als eine von zehn Frauen, die ein Kind bekommen, von PPD betroffen ist. Da die Symptome denen einer Depression ähneln, wird sie manchmal auch als "peripartale Depression" bezeichnet, da sie laut Mayo Clinic während der Schwangerschaft beginnen und nach der Entbindung weitergehen kann.

Der "Nashville"-Star hat schon früher über ihre Erfahrungen mit PPD und auch über ihre Sucht gesprochen.

In einem Interview mit Women's Health im März sagte sie, dass sie mit der "extremen Hoffnungslosigkeit" fertig wurde, die durch ihre PPD und ihren Alkoholkonsum verursacht wurde. Nachdem sie 2021 ein 12-Schritte-Behandlungsprogramm abgeschlossen hatte, fügte Panettiere hinzu, sie habe das Gefühl, dass sie ihr Selbstvertrauen wiedergefunden habe.

Panettiere hatte sich bereits 2015 wegen PPD in Behandlung begeben.

"Ich bin dankbar, dass ich mit den Informationen und den Erfahrungen, die ich mit der postpartalen Depression gemacht habe, ausgestattet bin", sagte sie.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com