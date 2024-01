Halle Bailey sagt, dass die Reaktionen auf ihre Rolle als Ariel in 'Die kleine Meerjungfrau' 'nicht wirklich ein Schock' waren

In einem neuen Interview mit The Face, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, sagte die Sängerin und Schauspielerin, dass die Gegenreaktionen, die aufkamen, als bekannt wurde, dass sie die Rolle der Meerjungfrau Ariel spielen wird - und noch einmal, als der erste Blick auf sie in der Rolle letzten Herbst enthüllt wurde - nicht überraschend waren.

"Als schwarzer Mensch erwartet man das einfach und es ist nicht mehr wirklich ein Schock", sagte die Grammy-Nominierte.

"Die Leute verstehen nicht, dass man als Schwarzer zu einer ganz anderen Gemeinschaft gehört", sagte sie. "Es ist so wichtig für uns, uns selbst zu sehen".

In diesem Zusammenhang erwähnte Bailey auch, dass sie nach der Veröffentlichung des Teasers, als Eltern anfingen, Videos von ihren schwarzen Töchtern zu teilen, in denen sie Bailey als Ariel bewunderten, sie "ungläubig" anstarrte.

Das lässt mich noch dankbarer dafür sein, wo ich bin", sagte sie.

Der aufstrebende Star dankte den Filmemachern von Die kleine Meerjungfrau" auch dafür, dass sie ihre authentische Identität in diese neue Version der Disney-Wasserprinzessin einfließen lassen konnten, insbesondere im Hinblick auf ihre Haare.

Als schwarze Frau sind Haare etwas Spirituelles, vor allem Locs", sagte Bailey und erwähnte auch, dass ein großer Teil der Vorbereitungszeit am Set darauf verwendet wurde, zu analysieren, wie sich ihr Haar im Wasser bewegt.

"Es war wirklich cool für sie, aus Ariel eine Version von mir mit meinen Locken zu machen", fügte sie hinzu.

In "Die kleine Meerjungfrau", der auf dem Zeichentrickklassiker von 1989 basiert, spielt MelissaMcCarthy die Rolle der Meerhexe Ursula. Der Kinostart ist für den 26. Mai geplant.

