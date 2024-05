Hailey und Justin Bieber werden bald ihr erstes Kind begrüßen.

Das Paar teilte am Donnerstag auf Instagram die aufregende Nachricht von Haileys Schwangerschaft mit. In ihren Posts zeigten sie ihren wachsenden Bauch mit einem Video und einer Reihe von Bildern, auf denen Justin Hailey in einem ganz weißen Spitzenkleid festhält. Auf einem Foto berührte Justin sogar sanft Haileys Bauch.

Es ist das erste Kind für das Ehepaar, das seit sechs Jahren zusammen ist.

Vor seiner Instagram-Hochzeitsankündigung im Jahr 2018 drückte Justin seine unendliche Liebe zu Hailey aus und schrieb: "Hailey, ich bin soooo verliebt in alles an dir! Ich bin unglaublich engagiert, mein Leben damit zu verbringen, jeden einzelnen Teil von dir kennenzulernen und dich geduldig und freundlich zu lieben."

Und weiter: "Du bist die Liebe meines Lebens. Ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen."

Die erste heimliche Hochzeit des Paares fand 2018 in einem Gerichtsgebäude in New York City statt. Später feierten sie ihre Liebe auch 2019 bei einer großen Hochzeitszeremonie im Kreise von Familie und Freunden in einem Luxus-Resort in South Carolina weiter.

Hailey teilte ihre Gedanken über Justin in einem Elle-Interview aus dem Jahr 2020 und sagte: "Er ist ein unglaublicher, erstaunlicher Mann und ein so guter Partner, mit dem man durchs Leben gehen kann."

"Es gibt niemanden, mit dem ich mein Leben hätte verbringen wollen, außer ihm. So I'm lucky."

