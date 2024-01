Haben Sie das Zeug dazu, Ihre Träume zu verwirklichen? Was man von Frauen lernen kann, die es geschafft haben

Melden Sie sich für den CNN-Newsletter "Stress, aber weniger" an. Unser sechsteiliger Leitfaden zur Achtsamkeit wird Sie informieren und inspirieren, wie Sie Stress reduzieren und gleichzeitig lernen können, ihn zu bewältigen.

Unzählige Frauen haben sich dem Klischee widersetzt, dass sie risikofreudiger sind als Männer, und haben unglaubliche Ziele erreicht, die für jeden gelten können. Was ist also ihr Erfolgsgeheimnis? Wenn wir mit unseren Vorsätzen ins neue Jahr gehen, lohnt es sich, unschätzbare Erkenntnisse von Träumern, die ihre Ziele erreicht haben, zu beachten.

"Menschen sind unterschiedlich risikofreudig, von sehr risikofreudig bis hin zu risikoscheu, eine Art Kontinuum, das durch Biologie, Erziehung, persönliche Faktoren, Gemeinschaft und soziale Faktoren beeinflusst wird", so Frank Farley, Psychologe und emeritierter Professor an der Temple University, der das menschliche Verhalten untersucht.

Farley unterteilt die Risikobereitschaft in zwei Bereiche: den physischen Bereich der Risikobereitschaft (wie Autorennen) und den psychologischen Bereich der Risikobereitschaft (wie Finanzen oder Unternehmertum). Während Männer traditionell mit physischer Risikobereitschaft in Verbindung gebracht werden, ändert sich diese Sichtweise in dem Maße, wie sich die Möglichkeiten für Frauen erweitern (wobei viele dieser Möglichkeiten von Frauen geschaffen werden).

"Fast alle Bereiche, in denen ein gewisses Risiko des Scheiterns besteht, haben sich (für Frauen) geöffnet", so Farley über seine Forschung. "Frauen leisten in beiden Bereichen großartige Dinge, die vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Es wird also immer schwieriger, Unterschiede in Bezug auf Kapazität, Fähigkeit, Leistung usw. zu argumentieren.

Sophia Danenberg und Ebony Norflis sind zwei dieser Frauen, und aus ihrer Risikobereitschaft kann jeder etwas lernen.

LESEN SIE MEHR: Risikofreudige Frauen - 11 Führungspersönlichkeiten. 11 große Wetten. Alle mit dem Ziel, die globale Wirtschaft voranzubringen

Hartnäckigkeit hat viel damit zu tun".

Danenberg hatte nie den Ehrgeiz, den höchsten Gipfel der Welt zu besteigen, bevor sie es tat.

"Mein Vater hat nie gesagt: Lass dir von niemandem sagen, dass du das nicht kannst, weil du ein Mädchen bist oder weil du schwarz bist", sagte Danenberg, die als erste schwarze Amerikanerin und schwarze Frau den Mount Everest bestiegen hat. "Er hat mir einfach nie in den Kopf gesetzt, dass jemand so etwas denken könnte".

Mit fünf Jahren Erfahrung im Bergsteigen war sie darauf vorbereitet, einen anderen Berg zu besteigen, bis ihr jemand vorschlug, stattdessen den Everest zu besteigen. Nach einigem Nachdenken änderte sie ihren Kurs und bestieg einen der gefährlichsten Berge mit drei Monaten Vorbereitungszeit.

"Ich halte es nicht für riskant oder mutig, den Everest zu besteigen", sagte Danenberg. "Es war nicht wirklich der eigentliche Aufstieg. Es war eher die erste Entscheidung, die Entscheidung, es zu versuchen. Wenn ich es dann versuchte und es ganz klar schlecht lief und ich einfach aufgeben wollte, nachdem ich das ganze Geld ausgegeben hatte, dann war das das Risiko."

"Ich bin ein Typ, der es einfach tut. Ich beschäftige mein Gehirn, indem ich bestimmte Schritte durchlaufe, indem ich viele Analysen durchführe, indem ich Dinge tatsächlich ausführe", sagte Danenberg, der auch eine anspruchsvolle Karriere als Chefanalyst für internationale Politik, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Boeing Co. hat. Ich kann nicht genug betonen, dass Hartnäckigkeit viel damit zu tun hat. Ich versuche, das, was ich tue, wirklich gut zu machen, egal, was es ist.

Kalkulierte Risiken eingehen

Erfolgreiche Träumer gehen Risiken ein, aber sie sind kalkuliert. Diese Träumer wissen, dass Scheitern oft zum Prozess dazugehört. Aber Enttäuschungen, wenn sie denn eintreten, sind nicht immer etwas Schlechtes, so Farley. "Man muss bereit sein zu scheitern. Manchmal führt das Scheitern die Menschen zu einem neuen und besseren Traum".

Norflis, eine verheiratete Mutter von zwei Kindern, verließ die Sicherheit der amerikanischen Wirtschaft und verfolgte ihren Traum, Franchisenehmerin von Blue Kangaroo Packoutz zu werden, einem Unternehmen für die Restaurierung von Hausrat in Atlanta. Viele Banken lehnten ihre Kreditanträge ab, da es sich bei dem Franchise-Unternehmen um eine relativ neue Marke handelte und sie keine Erfahrung im Bereich Restaurierung hatte.

Beharrlichkeit war der Schlüssel. "Ich muss immer wieder darum kämpfen, mir selbst zu sagen, dass ich genug bin, dass ich es schaffen kann und dass dies etwas ist, das ich erfolgreich machen kann", sagte Norflis. "Man muss seinen Verstand trainieren und gefühllos werden (wenn man ein Nein hört). Und wenn du an dich selbst glaubst, wenn du an (deinen Traum) glaubst, dann wird sich dein Mumm entwickeln. Deine Hartnäckigkeit wird sich entwickeln."

Wissen, wann man aufhören muss

Hunderte von toten Bergsteigern liegen auf dem Mount Everest begraben, ein Zeugnis für die potenzielle Tödlichkeit des Aufstiegs.

Alle wollen hören, wie man Erfolg hat, und sie wollen eine Motivationsrede hören, die nach dem Motto "Gib nicht auf" klingt", sagte Danenberg. "Und für mich ist das einfach nicht die Einstellung, mit der ich einen Berg wie den Everest sicher besteigen könnte.

"Es ist einfach so gefährlich, dass ich dachte: 'Du kannst jeden Moment aufgeben. Wenn es schlecht aussieht, einfach aufhören.'"

Du wirst schockiert sein, was du alles schaffen kannst".

Einer von Danenbergs wichtigsten Ratschlägen ist die Bereitschaft, Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten, und nicht auf das "perfekte" Timing zu warten.

"Viele Dinge, die die Leute als Errungenschaften in meinem Leben angesehen haben, scheinen in keinem Zusammenhang zu stehen", sagte Danenberg, der auch Fulbright-Stipendiat und Absolvent der Harvard University ist. "Aber irgendwann hat mir jemand die Möglichkeit gegeben, und ich dachte mir: 'Klar, versuchen wir es. Mal sehen, wie es läuft.' Du wirst schockiert sein, was du alles erreichen kannst. Und wenn du versuchst, dich festzulegen, bevor du es überhaupt versucht hast, wirst du es einfach nicht wissen."

Norflis hat eine ähnliche Meinung. "Was wäre, wenn (Jeff) Bezos sich entschließen würde, das, was er anstrebt, nicht weiter zu verfolgen", sagte sie. "Wie würde das Leben ohne Amazon aussehen? Nicht jeder wird eine Bezos-Idee haben, aber Bezos' Idee ist eine Idee, die als Traum begann."

Anmerkung der Redaktion: Die Journalistin Cherie Berkley war zuvor stellvertretende Chefredakteurin bei WebMD und Nachrichtenautorin/Produzentin für CNN, CNN International und A&E.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com