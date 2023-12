Weihnachten - Guido Cantz: „Grüße aus der Küche“ vor der Geschenkeverteilung

Zuerst essen oder zuerst Geschenke machen? Um dieses knifflige Problem an Heiligabend zu lösen, schlägt Entertainer Guido Cantz (52) einen Kompromiss vor: „In diesem Jahr schicken wir vorab Grüße aus der Küche und machen dann mit den Geschenken weiter“, sagte der gebürtige Kölner der Deutschen Presse-Agentur Agentur offenlegen. Dann kann es richtig angewendet werden.

Cantz hat sich so viele Gedanken über die Planung des Weihnachtsessens gemacht, dass er eigens dafür eine Menükarte ausgedruckt hat. Die einzelnen Gerichte hielt er bis zum Schluss geheim, sie stammen jedoch alle aus seinem kürzlich erschienenen Kochbuch „Restaurant Cantzini: 50 humorvolle Rezepte“. Auch der Moderator und Komiker hatte dem Publikum viel zu bieten, denn er feierte nicht nur mit seiner Frau und seinem 13-jährigen Sohn, sondern mit seiner gesamten Großfamilie. „Brüder, Schwiegereltern, Mama – wir sind zu elf. Es ist eine kleine Herausforderung, allen gleichzeitig etwas anzubieten. Ein Trick, den ich von den Profis gelernt habe, ist, das Gericht im Ofen aufzuwärmen.“

Davor ging die ganze Familie in die Kirche. Nach dem Abendessen spielen alle gemeinsam Spiele. „Unsere Parameter sind also ziemlich gut“, sagte Kantz. „Natürlich kann man nie ganz sicher sein, was am Abend passieren wird, aber insgesamt ist es bei uns trotzdem sehr harmonisch.“

Quelle: www.stern.de