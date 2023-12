Gesundheitliche Auswirkungen von Aspartam werden von WHO-Experten erneut unter die Lupe genommen

Die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation hat in diesem Monat die möglichen krebserregenden Auswirkungen des Süßstoffs analysiert. Ein separater Ausschuss der WHO und der Vereinten Nationen, der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (Joint Expert Committee on Food Additives), aktualisiert derzeit seine Risikobewertung und gibt an, welche Tagesdosis er für akzeptabel hält. Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht worden; sie werden am 14. Juli veröffentlicht.

Aspartam ist ein gängiger Süßstoff, der in Getränken wie Coke Zero Sugar, Diet Coke, Sprite Zero, Pepsi Zero Sugar und Mountain Dew Zero Sugar verwendet wird. Außerdem ist es unter anderem in Kaugummi, Hustenbonbons und sogar in einigen Zahnpasten enthalten. Der Süßstoff wurde mehrfach von der US Food and Drug Administration (FDA) geprüft, die Aspartam für die allgemeine Bevölkerung als sicher einstuft.

Die FDA hat ihre Website überAspartam und andere Süßstoffe vor der WHO-Analyse aktualisiert; sie sagt, dass sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Exposition der Verbraucher gegenüber Süßstoffen überwacht und bezeichnet Aspartam als "einen der am besten untersuchten Lebensmittelzusatzstoffe in der menschlichen Ernährung".

Beide WHO-Ausschüsse setzen sich aus unabhängigen Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt zusammen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung untersuchte die vorhandenen Forschungsergebnisse, um zu beurteilen, ob Aspartam gefährlich ist, und der Bericht des Gemeinsamen Expertenausschusses für Lebensmittelzusatzstoffe wird Empfehlungen dazu abgeben, wie viel Aspartam eine Person gefahrlos zu sich nehmen kann.

Laut Qi Sun, außerordentlicher Professor für Ernährung und Epidemiologie an der T.H. Chan School of Public Health in Harvard, ist das Spektrum der krebserregenden Stoffe des Krebsforschungsausschusses sehr breit. So werden beispielsweise mobile Geräte als "mögliche Karzinogene" eingestuft, eine Klassifizierung, die besagt, dass ein Produkt "begrenzte" Verbindungen zu Krebs beim Menschen aufweist.

Sun meint jedoch, dass die Verbraucher nicht unbedingt besorgt sein müssen. Ob Aspartam als krebserregend eingestuft werden kann, hängt von der Art der Beweise ab, die wir haben", sagte er.

"Meines Erachtens ist die Beweislage ziemlich dürftig, um zu sagen, dass Aspartam krebserregend ist, oder um zu behaupten, dass Aspartam nicht so krebserregend ist", sagte er.

"Ich denke, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass dies eine Frage ist", sagte James Farrell, ein Onkologe für Magen-Darm-Erkrankungen an der Yale School of Medicine, über die Sicherheit von Aspartam. "Und die Leute, die diese Frage aufgeworfen haben, haben einen objektiven Grund, diese Frage aufzuwerfen. Sie haben sie aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht betrachtet ... ich denke, es wäre töricht, sie zu ignorieren."

Die US-Gesundheitsbehörden hatten schon lange vor den Sitzungen in diesem Monat Bedenken gegen die zwei getrennten Überprüfungen durch die WHO geäußert.

In einem Schreiben vom August erklärte das US-Gesundheitsministerium, dass die gleichzeitige Überprüfung von Aspartam durch die WHO möglicherweise zu widersprüchlichen Ergebnissen führen könnte, die das Vertrauen in den wissenschaftlichen Prozess ernsthaft untergraben" und das derzeitige Klima der öffentlichen Skepsis gegenüber der Gültigkeit der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Prozesses anheizen" würden.

Das HHS argumentierte in seinem Schreiben, dass der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der einzige Gutachter für das Krebsrisiko von Aspartam in Lebensmitteln sein sollte.

Daraufhin erklärte die WHO, dass sich die Gutachten der beiden Gruppen ergänzen würden. Der Krebsforschungsausschuss, der Aspartam bisher nicht untersucht hat, würde dessen potenzielle Krebsgefahr bewerten. Der Ausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe würde seine Risikobewertung aktualisieren, einschließlich der Frage, was er als akzeptable tägliche Aufnahme von Aspartam ansieht. Die Schlussfolgerung der ersten Gruppe stelle "nur einen Teil" der Bewertung der zweiten Gruppe dar, so die WHO.

Beide Schreiben wurden von der FDA ins Internet gestellt.

Bei den WHO-Ausschüssen handelt es sich um internationale Gremien, aber die FDA wird ihre eigene Entscheidung über Aspartam-Richtlinien treffen. Nach der Veröffentlichung der Berichte im Juli werde die Behörde wahrscheinlich die Beweise berücksichtigen, sagte Sun, sei aber "nicht verpflichtet", ihre derzeitigen Vorschriften zu ändern.

Die American Beverage Association - eine Gruppe, die Getränkehersteller wie Coca-Cola und PepsiCo vertritt - sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass Sicherheit eine Priorität sei.

"Die Tatsache, dass die Lebensmittelsicherheitsbehörden auf der ganzen Welt, einschließlich der FDA, Aspartam weiterhin für sicher halten, macht uns zuversichtlich für die Sicherheit unserer Produkte", hieß es.

Letzten Monat erklärte die WHO, dass man keine Zuckeraustauschstoffe verwenden sollte, um Gewicht zu verlieren, da sie zwar eine kurzfristige Wirkung hätten, aber nicht zu einer dauerhaften Verringerung der Fettleibigkeit führten.

"Wie bei allem im Leben muss man mit allem in Maßen beginnen", sagte Farrell. "Wenn Daten veröffentlicht werden, die die Sicherheit von [Aspartam] nahelegen oder in Frage stellen ... wenn man in der Lage ist, seine Aufnahme zu begrenzen, warum sollte man dann nicht darüber nachdenken?"

Aus Suns Sicht können künstliche Süßstoffe wie Aspartam vorübergehend eine gute Wahl für Menschen sein, die ihren Zuckerkonsum reduzieren wollen. Langfristig gebe es aber viel bessere Möglichkeiten für den Getränkekonsum, wie Wasser, ungesüßte Tees oder fettreduzierte Milch, deren gesundheitliche Vorteile durch zahlreiche Untersuchungen belegt seien.

"Ich denke, dass die Verbraucher leicht auf diese Haushaltsgetränke umsteigen könnten, um ihre Gesundheit zu verbessern, anstatt sich Sorgen über den Konsum von künstlich gesüßten Getränken und Krebs zu machen", sagte Sun. "Wir haben keine Beweise für beide Seiten."

