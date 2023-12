Gesunde Lebensweise kann laut Studie das Risiko eines langen Covids verringern

Die Studie, die am Montag in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde, untersuchte fast 2 000 Frauen, die zwischen April 2020 und November 2021 einen positiven Covid-19-Test gemeldet hatten. Die Teilnehmerinnen wurden in die Nurses' Health Study II aufgenommen, in der seit 1989 mehr als 100 000 US-amerikanische Krankenschwestern befragt werden.

Die Forscher untersuchten sechs modifizierbare Lebensstilfaktoren, die sie als gesund definierten: einen Body-Mass-Index zwischen 18,5 und 24,7, Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, eine hochwertige Ernährung, sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht und mindestens 150 Minuten pro Woche mäßige bis starke körperliche Aktivität.

Sie fanden heraus, dass ein gesunder Lebensstil vor der Infektion mit einem geringeren Risiko für Covid-19-Symptome verbunden war, die vier Wochen oder länger andauerten. Bei Frauen, die fünf oder sechs der Kriterien für einen gesunden Lebensstil erfüllten, war das Risiko einer langen Covid-Erkrankung fast halb so hoch wie bei Frauen, die keines der Kriterien erfüllten.

"Diese Assoziationen waren hauptsächlich auf ein gesundes Körpergewicht und ausreichenden Schlaf zurückzuführen", schreiben die Forscher in ihrer Studie.

Die Frauen, die einen gesünderen Lebensstil hatten und ein langes Covid bekamen, hatten ein etwa 30 % geringeres Risiko für Symptome, die das tägliche Leben beeinträchtigten.

Die Forscher spekulierten, dass die Ergebnisse teilweise durch den Zusammenhang zwischen diesen Lebensstilfaktoren und chronischen Entzündungen, Immunität oder Blutgerinnungsproblemen erklärt werden könnten.

Sie wiesen jedoch auch darauf hin, dass die Verallgemeinerbarkeit der Studie begrenzt ist, da sie nur weibliche Krankenschwestern mittleren Alters untersuchte, die überwiegend weiß waren. Weitere Einschränkungen sind die Verwendung von Selbstauskünften und das fehlende Wissen über das Risiko einer langen Covidierung mit verschiedenen Stämmen des Coronavirus.

Frühere Untersuchungen haben Lebensstilfaktoren mit dem Risiko einer schweren Covid-19-Infektion, eines Krankenhausaufenthalts oder des Todes in Verbindung gebracht, so die Forscher.

"In den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler Beweise dafür gesammelt, dass ein gesunder Lebensstil gut für die allgemeine Gesundheit ist. Dennoch haben beispielsweise in den USA 70 % der Bevölkerung kein gesundes Körpergewicht und 30 % schlafen nicht genug. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass einfache Änderungen des Lebensstils, wie z. B. ausreichender Schlaf, für die Vorbeugung einer langen COVID von Vorteil sein können", sagte der Hauptautor der Studie, Siwen Wang, ein Forschungsstipendiat in der Abteilung für Ernährung an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, in einer Erklärung.

