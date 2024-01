George R.R. Martin arbeitet an drei animierten "Game of Thrones"-Spinoffs

In einem Blog-Beitrag am Wochenende teilte der "Game of Thrones"-Autor mit, dass er an drei Animationsprojekten arbeitet, die auf der äußerst beliebten Serie basieren.

Martin schrieb: "Heutzutage gibt es im Zeitalter des Streaming so viel im Fernsehen, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. "Es ist immer eine Freude, über eine Serie zu stolpern, die man noch nicht gesehen hat, eine großartige Serie, die einen einfach umhaut, die sich in einen verbeißt und nicht mehr loslässt."

Er merkte an, dass die Netflix-Zeichentrickserie "Blue Eye Samurai" genau so eine Serie ist, was zu der Enthüllung über seine eigenen Zeichentrickserien in der Entwicklung führte.

"Zufällig haben HBO und ich unsere eigenen Animationsprojekte, die in der Welt von A SONG OF ICE & FIRE spielen. Keines davon hat bisher grünes Licht bekommen, aber ich glaube, wir sind kurz davor, mit einigen von ihnen den nächsten Schritt zu machen", schrieb Martin. "Als die letzte Entwicklungsrunde vor ein paar Jahren begann, hatten wir vier Ideen für Zeichentrickserien, an denen einige großartige Talente beteiligt waren. Writers Rooms und Gipfeltreffen, Skizzen und Drehbücher folgten zu gegebener Zeit... aber leider wurden zwei der ursprünglichen Projekte später auf Eis gelegt."

HBO ist im Besitz der Muttergesellschaft von CNN.

Laut Martin wird das bereits angekündigte Prequel zu "House of the Dragon", "Nine Voyages", nun animiert.

"Nine Voyages" wird die Geschichte der Seeschlange Corlys Velaryon erzählen, die in "House of the Dragon" von Steve Toussaint gespielt wird.

"Aus Budgetgründen wäre eine Live-Action-Version wahrscheinlich unerschwinglich gewesen, zumal die Hälfte der Serie auf See spielt und jede Woche ein anderer Hafen erschaffen werden muss, von Driftmark über Lys zu den Basiliskeninseln bis hin zu Volantis, Qarth und... na ja, und so weiter und so fort", schrieb Martin. "Es gibt eine ganze Welt da draußen. Und wir haben eine viel bessere Chance, sie mit Animationen zu zeigen. Deshalb haben wir jetzt drei Animationsprojekte in Arbeit."

Während Marton hoffnungsvoll klingt, dass die Projekte es in die Kinos schaffen werden, schrieb er auch, dass "nichts in Hollywood sicher ist".

Eines ist jedoch sicher: Die zweite Staffel von "House of the Dragon" wird diesen Sommer in die Kinos kommen.

