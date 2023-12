Verkehr - Geisterbaustelle? Baan bestreitet die Vorwürfe

Die Deutsche Bahn (DB) steht erneut wegen Zugausfällen in der Kritik und weigert sich, dies zu tun. Der Fahrgastverband Pro Bahn wirft der Bahn vor, Fahrzeugprobleme auf der DB Regio zwischen Hof und München zu vertuschen. Ausbleibende Bauarbeiten würden als „faule Ausrede gesehen, Züge ausfallen zu lassen“, schrieb der Verband am Donnerstag.

Den Vorwurf, Fahrzeugprobleme „vertuscht“ zu haben, weist die DB entschieden zurück. Die Bahngesellschaft teilte am 11. Dezember mit, dass nach starkem Schneefall auf der Strecke RE 2 nur etwa die Hälfte der Fahrt durchgeführt werden könne. Grund dafür ist, dass viele Fahrzeuge bei starkem Schneefall und starkem Frost über längere Zeit keinen Strom liefern konnten, was zu Schäden an Wasser- und Stromversorgungskomponenten führte.

Ein Sprecher der Bahn sagte: „Da auch Ersatzbusverkehre unterwegs sind und erfahrungsgemäß viele Fahrgäste den Baustellen-Newsletter abonnieren, haben wir uns entschieden, die Informationen über diesen Kanal zu veröffentlichen und in der Fahrplanauskunft zu verlinken.“ „Leider ist ein Fehler passiert und es wurde an manchen Stellen fälschlicherweise von ‚Bauarbeiten‘ gesprochen.“ Das wurde nun korrigiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Kommunikation aufgrund von Schneestürmen Anfang Dezember unterbrochen wurde. Die Bahngesellschaften erklärten zunächst, behördliche Anordnungen seien der Grund dafür gewesen, den Zugverkehr auf einigen Strecken ganz einzustellen. Leider hieß es später, dass ein Fehler gemacht worden sei und die DB die volle Verantwortung für die Entscheidung, den Verkehr einzustellen, übernommen habe.

Aktueller Verkehrsbericht der Deutschen Bahn Bahnfahrplan reduziertes Angebot

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de