Ingrid Steeger - Gehen Sie wegen Darmverschluss in die Klinik

Schauspielerin Ingrid Steeger (76) soll sich gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand befinden. Laut Bild wurde sie in eine Klinik im hessischen Bad Hersfeld eingeliefert. Der ehemalige Klimbim-Star sagte der Zeitung, sie leide an einem Darmverschluss.

SOLLTE KEINE OPERATION DURCHFÜHREN

Ingrid Steiger lebte seit einiger Zeit in einem Pflegeheim in Bad Hershfield. „Ich bin gestern Morgen in die Klinik gekommen, weil ich starke Bauchschmerzen hatte. Ich werde mich nicht operieren lassen, sondern mit Tabletten. Ich werde bis Freitag in der Klinik bleiben“, beschrieb sie am Mittwoch in einem Interview ihren aktuellen Zustand . „Ich habe einen Darmverschluss und mir geht es nicht gut. Ich hoffe, dass alles gut geht.“ Aber mental gehe es ihr „ziemlich gut“.

Doch Bekannte und Fans machen sich schon lange Sorgen um die Schauspielerin, die abgenommen hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Im Herbst 2022 gab Stig bekannt, dass sie nach einem Sturz durch die vier Wände ihres Zuhauses in ein Pflegeheim müsse. Im Januar 2020 sprach die TV-Ikone in einem Interview mit Bild über ihren schlechten Gesundheitszustand. Am Neujahrstag 2020 erlitt sie bei einem Spaziergang einen Herzstillstand. Ihre Begleiter reanimierten sie und kurz darauf wurde ihr im Krankenhaus ein Defibrillatorsystem implantiert.

„Klimbim“ machte sie berühmt

Der gebürtige Berliner spielte in der 1970er-Jahre-Farce-Serie „Klimbim“ mit TV-Stars wie Elisabeth Volkmann (1936-2006) und Peer Augustinski (1940-2014) zusammen und erlangte gemeinsam landesweite Berühmtheit. Zuletzt war sie 2006 im Peter-Thorwarth-Film „Goldene Zeiten“ zu sehen, an der Seite von Wotan Wilke Möhring (56) und „Dragon“-Star Dirk Benedict (78) gemeinsam auftritt. 2019 betrat sie die Bühne der Bad Hersfelder Musikfestspiele.

