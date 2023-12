Femizid - Frauenleiche in Zweibrücken gefunden: Ehemann festgenommen

Der Ehemann wurde festgenommen, nachdem im Keller eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken die Leiche einer Frau gefunden worden war. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Pfalz teilte am Donnerstag mit, dass gegen den 36-Jährigen ein schwerer Tatverdacht bestehe.

Am 4. Dezember entdeckten Bewohner des Hauses die tote Frau und riefen die Polizei. Nach einer Autopsie kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich bei dem Tod des 33-jährigen Mannes um Mord handelte. Der Ehemann wurde Berichten zufolge am Donnerstag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zur Tat und zum Stand der Ermittlungen wurden zunächst nicht gemacht.

Beachten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de