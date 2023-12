Frau beschuldigt Gerard Depardieu der Vergewaltigung

Gerard Depardieu ist einer der berühmtesten Schauspieler Frankreichs. Doch seine Popularität schwand, nachdem ihm von Kollegen mehrfach sexuelle Gewalt vorgeworfen wurde und ein aufschlussreicher Dokumentarfilm veröffentlicht wurde. Nun hat auch ein spanischer Journalist Vorwürfe erhoben.

Ein spanischer Journalist hat nun den französischen Schauspieler Gerard Depardieu der Vergewaltigung beschuldigt, nachdem es in Frankreich Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe gegeben hatte. Die Journalistin und Autorin Ruth Baza sagte, sie habe bei der spanischen Polizei Anzeige gegen den 74-Jährigen erstattet.

Sie sagte, Depardieu, 23 Jahre älter als sie, habe sie im Oktober 1995 in Paris vergewaltigt, als sie ihn für die Zeitschrift Cinemanía interviewte. Der 51-jährige Baza sagte, der Vorfall habe sich angeblich auf dem Gelände der ehemaligen Produktionsfirma Roissy Films ereignet. Sie sagte, sie habe dem Sex mit dem Schauspieler „nie“ zugestimmt und sei „gelähmt“ zurückgeblieben. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten den Eingang von Bazas Beschwerde zunächst nicht.

Frankreich untersucht seit Ende 2020 Vergewaltigungsvorwürfe gegen Depardieu. Die Schauspielerin Charlotte Arnould beschuldigte den Schauspieler, sie 2018 in seiner Pariser Wohnung zweimal vergewaltigt zu haben. Anfang Dezember berichtete auch die Schauspielerin Hélène Darras, dass er während der Dreharbeiten im Jahr 2007 sexuell missbraucht worden sei. Viele andere Frauen haben Depardieu in der Vergangenheit sexuelle Übergriffe vorgeworfen, jedoch noch keine Anzeige erstattet. Depardieu, der am 27. Dezember 75 Jahre alt wird, bestreitet alle Vorwürfe.

Depardieu aus der Ehrenlegion ausgeschlossen

Tage zuvor bezeichnete der französische Kulturminister Rima Abdel Mallak Depardieus Behandlung von Frauen als „Schande für Frankreich“ und beantragte seinen Ausschluss aus der Ehrenlegion. Auslöser war eine Dokumentation, in der der Filmstar während Dreharbeiten in Nordkorea eine Reihe vulgärer und sexistischer Äußerungen machte.

Depardieu ist einer der berühmtesten Schauspieler Frankreichs. Er hat mit den wichtigsten Regisseuren und Schauspielerinnen Frankreichs zusammengearbeitet und mehr als 200 Filme gedreht. In dieser Produktion spielte er den eloquenten Cyrano de Bergerac, einen abgenutzten Popsänger, einen Schlachthofarbeiter, einen Alzheimer-Patienten und Obelix.

Aus rechtlicher Sicht ist die Strafverfolgung des spanischen Schriftstellers Baza nahezu aussichtslos, da das Verbrechen angeblich in Frankreich begangen wurde und in Frankreich längst abgelaufen ist. Allerdings hofft die 51-Jährige nach ihren eigenen Worten, dass sie „anderen helfen“ kann, dasselbe zu tun.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de