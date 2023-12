Social Media - Frankreich debattiert über neue „Miss France“ – kurze Haare sind zu „auffällig“

„Miss Germany“ kann nur ein Traum sein: In Frankreich lockte die diesjährige „Miss France“-Wahl bis zu 7,5 Millionen Zuschauer vor die Fernsehbildschirme. Am Ende gewann Eve Gilles, ein 20-jähriges Mädchen aus der Region Pas de Calais in Nordfrankreich, deren Eltern von der Insel La Réunion im Indischen Ozean stammen, die Meisterschaft.

Aber das ist nur den Stimmen der Juroren zu verdanken. Beim Schönheitswettbewerb „Miss France“ bestimmen eine Jury und die öffentliche Abstimmung die Rangfolge der Kandidatinnen. Wenn es allein dem Publikum überlassen bliebe, müsste sich Giles mit dem dritten Platz begnügen. Dies löste eine hitzige Diskussion um den Gewinner aus. Nicht nur das.

Schließlich hat Giles kurze Haare. Tatsächlich hat in der 103-jährigen Geschichte von Miss France noch nie eine Frau mit einer solchen Frisur den Titel gewonnen. Bald tauchten in den sozialen Netzwerken unzufriedene Stimmen auf, die Giles und der Jury vorwarfen, sie wollten „der Gesellschaft aufgeweckte Werte vermitteln“. Einer anderen Quelle zufolge sah die Gewinnerin „nicht wie ‚Miss France‘ aus“. Weiter: „Der Haarstil spielt keine Rolle, aber androgyne Körper sind definitiv eine Botschaft der Erregung.“

Sogar französische Politiker haben sich zu Wort gemeldet

Natürlich wurden solche Kommentare nicht lange diskreditiert. „Vielleicht ist die neue ‚Miss France‘ in Ihren Augen nicht schön. Aber sie mit Nüchternheit in Verbindung zu bringen, nur weil sie kurze Haare hat … ist lächerlich“, hieß es in einer Antwort. Ein anderer: „Eve Gilles ist die neue ‚Miss France‘ 2024. Ihre gehässigen und nutzlosen Kommentare werden daran nichts ändern, sie ist großartig.“

Sogar einige Politikerinnen beteiligen sich inzwischen an der Debatte. Die französische Grünen-Politikerin Sandrine Rousseau schrieb zum Thema „Um Fortschritte beim Respekt vor Frauen zu messen?“ Die französische Grünen-Abgeordnete Karima Dery sagte, sie wolle Gilles angesichts „hasserfüllter Tweets in sozialen Netzwerken“ ihre volle Unterstützung geben.

Selbst Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National wollte sich nicht in das Gerede über die offizielle Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs einmischen. „Herzlichen Glückwunsch an Miss Eve Gilles aus Nord-Pas-de-Calais, dass sie unsere neue Miss France geworden ist“, sagte sie diplomatisch.

Gilles selbst studiert Mathematik und Informatik in Lille und zeigte sich bereits bei der Miss-Wahl zuversichtlich. „Ich wollte zeigen, dass sich Wettbewerb und Gesellschaft ständig weiterentwickeln und die Vertretung von Frauen vielfältig ist. Meiner Meinung nach hängt Schönheit nicht von der Frisur oder der Körperform ab“, sagte sie. Weiter: „Wir sind an langhaarige Schönheiten gewöhnt. Aber ich habe mich entschieden, mit kurzen Haaren einen androgynen Look zu kreieren. Niemand sollte dir sagen, wer du bist.“ Jede Frau ist anders. „Wir sind alle einzigartig.“ Allerdings scheinen manche Menschen dies nicht ganz zu verstehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf n-tv.de

