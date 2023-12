Ferrari" wählt den falschen Fahrer für Michael Manns Auto-Rennwagen

In der Rolle des Rennfahrers und späteren Tycoons Enzo Ferrari, der etwa 20 Jahre älter ist als er selbst, kann Driver zumindest den italienischen Akzent, den er sich für "House of Gucci" angeeignet hat, auf seiner persönlichen Filmtour durch italienische Luxusmarken weiter verwenden.

Nach einer kurzen Einführung überspringt der Film viele scheinbar dramatische Schauplätze, um 1957, ein Jahrzehnt nachdem Ferrari das Unternehmen in den Trümmern des Nachkriegsitaliens gegründet hat, wieder anzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich in einem besonders verletzlichen Moment, da ein wichtiges Rennen bevorsteht und das Unternehmen am Rande des Bankrotts steht - weit entfernt von dem Titanen, den Ferrari einige Jahre später in dem bereits erwähnten "Ford"-Film darstellt.

Erschwerend kommt hinzu, dass Ferraris berufliche Probleme mit seinen persönlichen verflochten sind, da seine stürmische Frau (Penelope Cruz, die mit Abstand das Beste an diesem Film ist) die finanziellen Schlüssel zu seinem Reich in der Hand hält, und sie ist nicht besonders glücklich über seine Geliebte (Shailene Woodley) und den Sohn, den er mit ihr großzieht und den Ferrari schließlich in das Unternehmen einbringen will.

Ein Teil des Dramas hängt auch von Ferraris Rivalität mit Maserati ab, die eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Zukunft des Unternehmens spielen wird.

Driver wirft sich regelrecht in die Rolle, mit grauem Haar, hochgezogenen Hosen und dem Gang eines älteren Mannes, der viel Zeit in winzigen Rennwagen verbracht hat. Dennoch ist es Cruz, die die Show stiehlt. Sie weiß um die Untreue ihres Mannes und ist vor allem darüber besorgt, dass er sich ins Haus schleicht, bevor das Hausmädchen eintrifft, während sie Dinge ruft wie "Ich will meine Waffe zurück!

Leider arbeitet "Ferrari" nicht annähernd genug mit der Cruz-Kontrolle. In gewisser Hinsicht besteht der verlockendste Aspekt darin, dass Mann - ein Produzent von "Ford vs. Ferrari", aber vor allem der legendäre Regisseur von Filmen wie "Heat", "The Last of the Mohicans" und "Thief" - hinter dem Steuer sitzt und seinen ersten Film seit "Blackhat" von 2015 inszeniert.

Leider erweist sich das Ergebnis als seltsam lustlos, da es ihm nicht gelingt, die Handlungsstränge rund um Ferraris Fahrerteam zu entwickeln. Ohne zu viel zu verraten, kann eine viszerale Sequenz gegen Ende den Vorgänger fast wieder wettmachen. Sie bietet einen Vorgeschmack auf das gefährliche Geschäft des Autorennsports und auf den besseren Film, der daraus hätte werden können.

So wie es ist, mit seinen dünnen Charakteren, ist diese erfrischende Dosis technischer Virtuosität einfach nicht genug für diese Art von prestigeträchtigem Fahrzeug. Während das Zubehör des Films zweifellos vielversprechend aussah, als er noch auf dem Parkplatz stand, kommt "Ferrari" nur gelegentlich aus dem Leerlauf heraus.

"Ferrari" hat am 25. Dezember in den US-Kinos Premiere. Er ist ab 18 Jahren freigegeben.

Quelle: edition.cnn.com