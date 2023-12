Düsseldorf - Fahrzeug aus Kinder- und Jugendhospiz gestohlen

Unbekannte Täter haben einen Krankenwagen aus einem Hospiz für Kinder und Jugendliche in Düsseldorf gestohlen. Der silberne Lieferwagen sei zwischen dem 14. und 21. Dezember gestohlen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das grüne Nummernschild des Autos ist D-RL-1002 und das Auto ist mit den Worten „Kinderhospiz Rainbowland“ und „For Together Moments“ verziert. Die Polizei bittet um Hinweise.

