Der Richterbund schließt sich der Kritik der Gewerkschaften an geplante Änderungen im Lohngesetz Mecklenburg-Vorpommerns an. Weniger erfahrene Richter profitieren selten davon. „Dadurch werden Dienstjahre in keiner Weise gewürdigt“, beklagt der Richterbund in einer am Donnerstag in Schwerin...