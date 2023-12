Amy Winehouse - Erbstreit geht vor Gericht

Zwischen den Erben von Amy Winehouse (1983-2011) und ihren beiden sogenannten Freundinnen Naomi Parry und Catriona Gourlay Der langjährige Streit geht nun vor Gericht, mehr als zwölf Jahre nach dem tragischen Tod der Sängerin.Laut dem britischen „Mirror“-Bericht beschuldigten die Erben der Sängerin die beiden Frauen, Winehouses Besitztümer illegal verkauft zu haben. Sie verlangen 730.000 Pfund, was fast 850.000 Euro entspricht.

Die Kläger, angeführt vom Vater des Verstorbenen, Mitch Winehouse (73), behaupteten vor dem High Court, dass Parry und Gourlay bei der Auktion illegal „verschiedene persönliche Gegenstände“ verkauft hätten. In der Klage wird behauptet, dass ein Teil des Eigentums von Winehouse von den beiden Frauen „zur eigenen Nutzung umgewandelt“ wurde.

Es gab bereits letzten Monat eine Stellungnahme

In einer Erklärung im November 2023 zu der Kontroverse sagte ein Sprecher der Erben von Amy Winehouse: „Im Jahr 2021 wurde der Nachlass von Amy Winehouses Leben und Karriere versteigert, wobei 30 % des Erlöses an die Amy Winehouse Foundation gingen.“ Zwei Personen verkauften Gegenstände nahm an dieser Auktion teil und behielt den Erlös: Artikel im Zusammenhang mit Amy. "

Außerdem wurden in diesem Jahr weitere Artikel versteigert. Die Leute wollen nun wissen, wie diese Dinge in ihren Besitz gekommen sind, haben aber bisher keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Deshalb leiten wir nun rechtliche Schritte zur Klärung der Sachlage ein.

Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Sie hatte in den Monaten und Jahren zuvor mit psychischen Problemen und starkem Drogenkonsum zu kämpfen.

Quelle: www.stern.de