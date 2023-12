Hulk Hogan - Er wurde mit 70 Jahren getauft

Mit 70 Jahren verändert Hulk Hogan offenbar sein Leben. Erst im September heiratete die Wrestling-Legende zum dritten Mal. Im Juli kündigte er an, dass er mit dem Trinken aufhören und seine Essgewohnheiten ändern werde. Jetzt haben er und seine Frau Sky Daily (45) sich taufen lassen.Auf Instagram teilte Hogan Fotos und Videos von der Zeremonie.

"Tolle Hingabe an Jesus"

„Völlige Hingabe und Hingabe an Jesus“, schrieb der 70-Jährige in dem Beitrag. „Es war der beste Tag meines Lebens.“ Er fuhr fort: „Keine Sorgen, kein Hass, kein Urteil … einfach Liebe!“ Ein Video zeigt, wie Hogan, der ein weißes T-Shirt und eine Kreuzkette um den Hals trägt, in das Wasser eines kleinen Beckens getaucht wird. Der zweite Clip zeigt seine ebenfalls weiß gekleidete Frau, wie sie mit Hilfe von Hogan untergetaucht wird.

In dem Beitrag nahm Hogan Kontakt zur Indian Rock Baptist Church in Florida auf, wo die Taufe offenbar stattfand. Dies ist eine evangelisch-protestantische Kirche.

Hogan und Daley, ein 25 Jahre jüngerer Yogalehrer, verlobten sich im Juli 2023, nachdem sie etwa ein Jahr zusammen waren, und verlobten sich im September in Florida.

Der ehemalige Wrestler und Reality-Star sprach vor einigen Monaten über seinen Glauben.Im April schrieb er auf der X-Plattform (ehemals Twitter): „Ich habe Christus im Alter von 14 Jahren als meinen Retter angenommen.“

Hogan war von 1983 bis 2009 mit Linda Hogan (64) verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er heiratete Jennifer McDaniel im Jahr 2010 und ließ sich 2021 scheiden.Sky Daily brachte drei Kinder mit.

Hulk Hogan wurde in den 1980er Jahren als Wrestling-Star berühmt und trat später mit seiner Familie in der Reality-Show „Hogan Knows Best“ auf. 2015, nach Bekanntwerden des Rassismusskandals, wurde es ruhiger. Er lebt jetzt in Florida.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de