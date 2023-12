Er kam hierher, um in Sicherheit zu sein, aber es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war": Trauernde gedenken des bei Erdbeben in der Türkei getöteten syrischen Arztes

Letzte Woche wurde er beigesetzt. Die tiefstehende Wintersonne am Vormittag warf lange Schatten, als der Leichnam von Dr. Bahig Dwedari zu einem frisch ausgehobenen Grab in seiner Wahlheimat Reyhanli in der Südtürkei getragen wurde, zusammen mit den Leichen seiner Frau Rania, seiner Schwester Iman und seiner Tochter Dima. Sie alle seien bei dem Erdbeben am 6. Februar in der Region ums Leben gekommen, sagte der Neffe des Arztes, Shareef Dwedari, und wurden am selben Tag im selben Grab beigesetzt.

Männer versammelten sich, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, und ein kleiner Junge las aus dem Koran, wobei seine Stimme vor Rührung brach.

"Er hat vielen Menschen im Krieg geholfen, und da mein Vater tot ist, wurde er für mich wie ein Vater. Er hat sogar die formelle Einführung in die Familie meiner jetzigen Frau vorgenommen, was in unserer Kultur sehr wichtig ist", sagte Shareef Dwedari. "Jeder wandte sich an ihn, um Hilfe zu erhalten.

Dwedari war in seiner Heimatstadt Idlib in Syrien ein bekannter Arzt, doch als die Kämpfe dort zunahmen, floh er 2016 in die Türkei, wie sein Neffe und seine Kollegen berichten. Kurz nach seiner Abreise wurde das Ibn-Sina-Krankenhaus, in dem er arbeitete, von einem Luftangriff getroffen.

In der Türkei arbeitete Dwedari in einem von Orient for Human Relief betriebenen Krankenhaus in Reyhanli nahe der syrischen Grenze, wo er Tausende von syrischen Flüchtlingen versorgte, die auf der Suche nach Sicherheit und medizinischer Hilfe kamen, so ein Freund und Kollege, der mit ihm in der Türkei arbeitete.

Ärzte sind in Syrien oft die Grundlage der Gemeinschaft, und der Tod eines einzigen Arztes kann große Auswirkungen auf die syrische Bevölkerung haben. Bis Juni 2022 wurden in Syrien mindestens 945 Ärzte getötet, die meisten durch Angriffe des Regimes des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seines Verbündeten Russland, so die in New York ansässige Organisation Physicians for Human Rights.

"Er lächelte immer, verlangte immer nur einen kleinen Betrag für eine Konsultation, und wenn man nicht zahlen konnte, stellte er seine Zeit kostenlos zur Verfügung", sagte der Freund, der mit Dwedari im Orient-Krankenhaus arbeitete und jetzt für die Union of Medical Care and Relief Organizations, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz, tätig ist. Er bat darum, dass sein Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird.

Am Grab begann der Imam mit dem Dur, dem traditionellen islamischen Begräbnisgebet, bei dem die Trauernden unisono "Amen" sagten, unterbrochen von einem krähenden Hahn.

Es wird noch lange dauern, bis an den Grabstätten in der Türkei Grabsteine aufgestellt werden, aber die Angehörigen der Begrabenen wissen, wo sie sich befinden. Auf einigen anderen neu ausgehobenen Gräbern wuchsen einzelne Oliven- oder Rosmarinsträucher.

Als sich die Gräber füllten, entfernten sich einige Trauernde allmählich, während andere sichtlich erschüttert am Grab hockten.

"Jeder, der den Arzt kannte, liebte ihn", sagte Mohammed Jamal, ein Patient von Dwedari. "Er kam hierher, um in Sicherheit zu sein, aber es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war."

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte letzte Woche in Syrien, er habe "die Zerstörung ganzer Gemeinden, das unsägliche Leid der Menschen und den Mut und die Entschlossenheit der Überlebenden und der Helfer" gesehen.

Tedros sagte, dass mehr als ein Jahrzehnt Krieg in der Region zerstörte und verlassene Städte hinterlassen hat - und dass die Gesundheitssysteme nicht in der Lage waren, mit diesem Ausmaß der Notlage fertig zu werden. Die WHO kümmert sich um einige Überlebende und hat einen 43-Millionen-Dollar-Appell zur Unterstützung der Maßnahmen in der Türkei und Syrien gestartet.

Darüber hinaus hat die WHO Medikamente und Hilfsgüter in die beiden betroffenen Länder geliefert, um die Versorgung von mehr als einer halben Million Menschen, einschließlich dringender Operationen, zu unterstützen. Außerdem hat sie mit Assad zusammengearbeitet, um zusätzliche grenzüberschreitende Zugänge zu ermöglichen, die die bereits vor dem Erdbeben geleistete Hilfe nach Syrien ergänzen.

"Die Such- und Rettungsphase neigt sich nun dem Ende zu, aber für die WHO beginnt die Aufgabe, Leben zu retten, gerade erst", sagte Tedros.

Janelle Chavez von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com