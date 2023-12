Enttäuschungen über Geschenke kommen vor. Hier ist, was Sie tun sollten, um sich besser zu fühlen

"Es war wie ein innerer Aufruhr und ein Gespräch, das ich mit mir selbst führte: Soll ich etwas sagen? Oder sollte ich mich einfach mit dem zufrieden geben, was ich bekommen habe?" erinnerte sich Eckel.

Eckel wusste, dass sie die Halskette nicht tragen würde, da sie bestimmte Vorlieben für Schmuck hat. Aber nun hatte ihr Mann ihr etwas geschenkt, das ihr nicht gefiel, und sie fühlte sich schuldig, weil sie enttäuscht war.

Für viele Menschen ist diese Enttäuschung - gefolgt von Schuldgefühlen - ganz natürlich, wenn sie ein Geschenk erhalten haben, das nicht zu ihnen passt. Das kann der alljährliche Pullover von den Eltern sein, der nicht in Ihrer Größe ist, ein T-Shirt mit einem Bandlogo, das Sie als Teenager geliebt haben (aber jetzt nicht mehr), oder ein silbernes Schmuckstück, obwohl Sie immer nur Gold tragen.

Das Geschenk verstaubt in der Abstellkammer, weil Sie sich nicht trauen, es loszuwerden. Und Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Ihre Lieben nicht auf Ihre Wünsche hören.

Was tun, wenn Sie ein Geschenk erhalten, das Sie nicht lieben?

Als Eckel die Halskette von ihrem Mann erhielt, war sie vor allem verwirrt - warum hatte er ihr die Halskette geschenkt und nicht den Ring, den sie sich gewünscht hatte? Sie weiß nicht mehr, warum er den Ring nicht bekommen hat, aber sie erinnert sich an das Gespräch, das sie mit ihm führen wollte.

"Ich sagte ihm: 'Ich möchte nicht verwöhnt oder undankbar erscheinen. Aber ich möchte auch verstehen, was du dir dabei gedacht hast", und wir sprachen darüber, woraufhin ich mich besser fühlte", sagte Eckel. "Und er fühlte sich besser, weil ich es ihm sagte. Er meinte: 'Ich will nicht, dass du dich darüber aufregst und ich keine Ahnung habe, warum.'"

Eckel fand es dann in Ordnung, die Halskette zurückzugeben und das Geld anderweitig zu verwenden, sagte sie.

Ein solches Gespräch kann hilfreich sein, um Enttäuschung und Schuldgefühle zu lindern, sagt Mielad Owraghi, ein zugelassener Ehe- und Familientherapeut am Loma Linda UniversityBehavioral Medicine Center in Redlands, Kalifornien.

"Es ist wichtig, Wertschätzung und Dankbarkeit für das Geschenk selbst zu empfinden", sagte Owraghi. "Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht die Geschenke bekommen, die Sie sich wünschen, dann müssen Sie vielleicht ein bisschen mehr mit der Person kommunizieren, damit sie versteht, was Sie bekommen sollen.

Fragen zu stellen, um zu verstehen, warum sich der Schenkende für das Geschenk entschieden hat, kann dem Beschenkten helfen, zu verstehen, was er sich dabei gedacht hat, sagt Suzanne Degges-White, eine zugelassene Beraterin und Professorin und Vorsitzende der Abteilung für Beratung und Hochschulbildung der Northern Illinois University in DeKalb, Illinois.

"Geschenke sagen uns, wie wir denken, dass andere uns sehen, wie wir denken, dass andere unsere Beziehung wahrnehmen", sagte sie. "Und bei romantischen Partnern wollen wir oft, besonders in der Anfangsphase, dass das Geschenk symbolisch zeigt, wie sehr man sich um uns sorgt.

Es ist wichtig, mit Personen, mit denen man eine langfristige Beziehung führt, ehrliche Gespräche zu führen, um herauszufinden, welche Art von Geschenken man mag und welche nicht, vor allem damit sich das Muster in der nächsten Weihnachtszeit nicht wiederholt, so Degges-White. Wenn es sich bei der Person jedoch nicht um einen romantischen Partner, einen engen Freund oder ein Familienmitglied handelt, ist es vielleicht am besten, sich ruhig zu verhalten und sich an die guten Absichten des Schenkenden zu erinnern, so die Expertin.

"Wenn jemand liebevoll etwas für Sie ausgesucht hat, das Sie einfach nur schrecklich finden, fühlen wir uns schlecht, weil wir die Gefühle anderer Menschen nicht verletzen wollen, vor allem von Menschen, die uns wichtig sind", sagte sie. Manchmal, wenn man den Pullover anzieht, den man nie anziehen würde, um diese Person zu belustigen, "macht man ihr ein Geschenk, indem man Freude an dem Geschenk findet, das sie einem gemacht hat".

Es ist der Gedanke, der zählt

Im Jahr 2020 zeigte die NBC-Sendung "Saturday Night Live" einen Sketch über die vielen Mütter, die zu Weihnachten einen Bademantel bekamen. Ein paar Tage später, an Weihnachten, posteten Mütter in aller Welt Fotos in ihren neuen Bademänteln als Reaktion auf diesen Sketch.

Wenn es um die Kunst des Schenkens geht, sagt man, dass es auf den Gedanken ankommt, aber ein bisschen mehr Nachdenken als üblich kann sehr viel bewirken. "Normalerweise ist das beste Geschenk, wenn jemand weiß, was du magst, und dir etwas schenkt, von dem er glaubt, dass es dir gefallen wird, weil er etwas über dich weiß", sagt Degges-White.

"Wenn jemand das nicht getan hat und uns etwas völlig Unpassendes schenkt, fühlen wir uns nicht gesehen und nicht so wertgeschätzt, wie wir es gerne hätten.

Owraghi zufolge ist es wichtig, seine Bedürfnisse und Wünsche mit seinen Angehörigen zu kommunizieren, um starke Beziehungen zu erhalten. Wenn man zuhört und Hinweise auf mögliche Geschenke im Laufe des Jahres notiert, ist man besser vorbereitet, wenn die Weihnachtszeit wieder vor der Tür steht, sagt er.

Eckel, die ihren Followern Ratschläge zu Beziehungen, Erziehung und psychischer Gesundheit gibt, hat letztes Jahr auf TikTok ein Video über ihre Erfahrungen mit dem Geschenk ihres Mannes veröffentlicht. In dem Video erklärte sie, dass sie im umgekehrten Fall wollen würde, dass ihr Mann ihr sagt, wenn sie ihm ein Geschenk macht, das ihm nicht gefällt.

"Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, und bestimmte Szenarien werden ganz normale Emotionen hervorrufen", sagte Eckel. "Ich kann entweder mit meinem Partner darüber reden. Oder ich kann sagen: 'Weißt du was, ich werde diese Enttäuschung spüren. Ich werde die Traurigkeit spüren. Und dann werde ich es hinter mir lassen.'"

Quelle: edition.cnn.com