England und Wales: Verbot der Hunderasse XL Bully tritt am Sonntag in Kraft

Ein umstrittenes Verbot von XL-Bully-Hunden soll am Sonntag in England und Wales in Kraft treten. Die britische Regierung hatte dies im September angekündigt, nachdem die Zahl der tödlichen Angriffe mit dieser Hunderasse in ihrem Land gestiegen war.