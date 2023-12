Emma Heming feiert 16 Jahre mit Bruce Willis in einer offenen Nachricht: 'Jahrestage sind schwer'

Am Mittwoch feierte Heming das 16-jährige Jubiläum des Paares, indem sie ein Foto von sich, auf dem sie Willis' Wange küsst, auf ihrer Instagram-Seite teilte und dazu schrieb: "16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Bewunderung für ihn wird immer größer."

Das Paar heiratete 2009 und hat zwei gemeinsame Töchter, Mabel und Evelyn.

Heming postete diese Woche auf Instagram auch eine verletzliche Nachricht darüber, wie schwer es sein kann, einen solchen Meilenstein in der Beziehung zu feiern, während man sich mit den gesundheitlichen Problemen des "Stirb Langsam" -Darstellers auseinandersetzen muss, und teilte in dem Video mit, dass sie sich bei einer engen Freundin ausweinen konnte.

"Es ist wirklich wichtig, jemanden zu haben, dem man seine Gefühle anvertrauen kann, anstatt sie einfach in die Flasche zu stecken und sich so gut es geht durchzuschlagen, wozu ich neige", so Heming in dem Video.

Im Februar gab Willis' Familie - darunter Heming, seine Ex-Frau Demi Moore und seine Töchter - bekannt, dass bei dem Schauspieler eine Form der Demenz namens frontotemporale Demenz, kurz FTD, diagnostiziert wurde.

Heming, die seither in ihren sozialen Medien offen über ihre Reise als Willis' Hauptbetreuerin berichtet, sagte in ihrem Video diese Woche, dass "Feiertage schwer sind, Jahrestage schwer sind".

Sie fügte hinzu, dass "der Aufbau einer Gemeinschaft und einer Verbindung" ihr geholfen habe, dieses Jahr zu überstehen. "Das war meine Rettungsleine, und dafür möchte ich euch danken", sagte sie.

Heming schrieb in der Bildunterschrift ihres Instagram-Videos, dass sie "unzählige Nachrichten von Liebe und Unterstützung erhalten hat, weil Bruce so geliebt wird", und dass diese Nachrichten ihr helfen, sich "weniger allein" zu fühlen.

"Ich wünschte, ich könnte auf alle Nachrichten antworten, denn sie sind tiefgründig, roh und poetisch, aber bitte wisst, dass ich sie sehr zu schätzen weiß", schrieb sie. "Ich bin euch dankbar."

Quelle: edition.cnn.com